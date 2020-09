Eine Million Covidkranke? Na und!

Am 1. September ist in Russland traditionell Schulbeginn.

Zum Schulbeginn überschritt das Land die Marke von einer Million Infektionen. Der Kreml setzt Hoffnung auf den eigenen Impfstoff und die baldige Impfung von Berufsgruppen

Moskau. Am Dienstag saßen Wladimir Putin nicht wie sonst üblich hohe Beamte gegenüber. Abertausende Schüler im ganzen Land hörten den Ausführungen des russischen Präsidenten über das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg zu, über das Ende des Kalten Krieges und die „Kollaborationisten von heute“, die Geschichte umschreiben wollten. Es war ein sehr ernster Auftakt für das neue Schuljahr. Beim offiziellen Schulstart am 1. September, „Tag des Wissens“ genannt, nimmt Putin traditionell an Bildungsveranstaltungen teil. Während landesweit rund fünf Millionen Schüler und Schülerinnen also zum ersten Mal seit März wieder physisch im Klassenzimmer saßen, schaltete sich der Präsident nur per Videokonferenz zu.