Der fehlende Puzzle-Teil der Energiewende

Bis 2030 soll Österreich seinen Strombedarf zur Gänze aus Erneuerbaren Energien decken. Dafür müssen alternative Energien gefördert und vor allem die Stromnetze ausgebaut werden – denn die sind an ihrer Belastungsgrenze.

In zehn Jahren soll Österreich zu 100 Prozent Strom aus Erneuerbaren Energien erzeugen. Ein hehres Ziel, das sich die alte türkis-blaue Regierung vor zwei Jahren gesetzt hat – und das die Grünen bereitwillig auch in das neue Regierungsprogramm mit der ÖVP übernommen haben. Österreich liegt derzeit zwar mit rund 73 Prozent Ökostrom-Anteil an der Stromversorgung weltweit im Spitzenfeld, aber der Sprung auf die 100 wird mehr als schwierig.