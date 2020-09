Suche nach einer Wellenlänge

Die Regierung will am Mittwoch neue Maßnahmen verkünden – sofern sie sich darauf einigen kann. Ab Jänner könnte es eine Impfung geben.

Wien. Am Dienstag gab es die „Erklärung“ von Gesundheitsminister Rudolf Anschober – auch als „Gegenrede“ zu jener von Sebastian Kurz interpretiert. Das war sie zwar nicht, dennoch zeigten sich zwischen den Zeilen – und mitunter auch recht offen – die Unterschiede zwischen den beiden Koalitionspartnern in Bezug auf die Coronamaßnahmen. Ein Großteil soll morgen, Mittwoch, im Ministerrat akkordiert und danach präsentiert werden. Die Corona-Ampel wird dann am Freitag in Betrieb gehen.