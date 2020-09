In Europa wächst die China-Skepsis

(c) imago images/photothek (Felix Zahn/photothek.net via www.imago-images.de)

Falls Chinas Außenminister Wang Yi seine Reise durch Europa als Charmeoffensive anlegen wollte, ist er gescheitert. Eine heftige Kontroverse überschattete auch das Berlin-Finale.

Peking/Berlin. Die Demonstranten waren weit weg. Als vor dem Auswärtigen Amt im Herzen Berlins gegen Chinas Politik protestiert wurde, weilte Hausherr und Außenminister Heiko Maas (SPD) am Rande der deutschen Hauptstadt, genauer in der Borsig-Villa, wo er seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi empfing. Die prächtige Landhauskulisse am Tegeler See spiegelte dabei keineswegs die Stimmung zwischen der EU und China wider. Denn das Berlin-Finale von Wang Yis Europa-Tournee wurde von Drohgebärden des chinesischen Chefdiplomaten gegenüber Tschechien überschattet.