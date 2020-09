ORF Sport will Praktikanten mit Migrationshintergrund fördern

Nachdem zunächst gezielt nach Bewerbern mit Migrationshintergrund gesucht wurde, befinden sich nun einige in der engeren Auswahl. Die Entscheidung fällt in diesen Tagen.

Der Start war etwas holprig, aber die ORF-Sportredaktion dürfte bei ihrer Suche nach einer Praktikantin bzw. einem Praktikanten mit Migrationshintergrund erfolgreich gewesen sein. Unter den insgesamt 125 Bewerberinnen und Bewerbern für eine Stelle machen derzeit nämlich die, wie es heißt, „am besten Qualifizierten" ein Auswahlverfahren durch.

Darunter befinden sich sowohl Kandidaten mit als auch welche ohne Migrationshintergrund, wie seitens der ORF-Pressestelle auf „Presse"-Nachfrage mitgeteilt wurde. Das Verfahren soll in den kommenden Tagen abgeschlossen werden, das Praktikum beginnt im Oktober.

Die Ausschreibung zur Praktikumsstelle sorgte vor einigen Wochen für Aufregung, nachdem die FPÖ eine Diskriminierung von Inländern geortet und diese scharf kritisiert hatte. Im Vordergrund solle die Qualifikation der Bewerber stehen, ein Migrationshintergrund stelle jedenfalls keine solche dar. „Der ORF Sport möchte mehr Menschen mit Migrationshintergrund in die Redaktion integrieren. Interesse an einem Praktikum ab Oktober 2020? Dann bewirb dich bis 24. Juli per Mail", hatte die Redaktion zuvor auf Facebook verkündet - und das Posting nach den Medienberichten darüber wieder gelöscht.

Die Gründe dafür seien rechtlicher Natur gewesen, sagt ein Sprecher. „Der ursprüngliche Inseratentext war rechtlich unscharf und missverständlich formuliert und ist daher entsprechend adaptiert worden."