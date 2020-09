Seit 10 Uhr in der Früh ist in weiten Teilen Österreichs das A1-Mobilfunknetz zusammengebrochen. An einer Behebung des derzeit noch unbekannten Problems wird gearbeitet.

Der heimische Mobilfunkanbieter kämpft seit 10:20 Mittwochfrüh gegen Ausfälle im mobilen Internet. Wie lange die Störung noch andauert, könne man derzeit noch nicht sagen, erklärt ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der "Presse".

Betroffen ist das 3G- und 4G-Netz des Providers A1. "Festnetz-Telefonie und -Internet sowie auch die Mobiltelefonie und die Notrufnummern sind von dem Ausfall nicht betroffen", betont der Unternehmenssprecher.

"Unsere Experten analysieren das Problem", sagt der Sprecher. Aktuell könne man nicht sagen, wie lange der Ausfall dauern werde. Vor allem im Großraum Wien und rund um die Hauptstädte Salzburg, Innsbruck, Graz und Linz häufen sich die Meldungen von A1-Kunden auf der Webseite allestörungen.at.

Auf Twitter bestätigte A1 ebenfalls den Ausfall.

Von der Störung sind daher auch nicht nur direkt A1-Kunden betroffen, sondern auch jene MVNOs, die im A1-Netz eingemietet sind, oder als Submarke von A1 operieren. Dazu zählen unter anderem Bob, Krone mobil, Georg! oder Goood.

