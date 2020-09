17-Millionen-Euro-Privatkonkurs nach Firmenpleite

Das Kärntner Unternehmen S-K-M-electronics war Anfang 2014 in die Pleite geschlittert, ein ehemaliger Gesellschafter hat 17 Millionen Euro Schulden.

Sechs Jahre nach der Pleite des Kärntner Leiterplattenherstellers S-K-M-electronics in Spittal an der Drau ist nun über einen ehemaligen Gesellschafter der Firma der Privatkonkurs eröffnet worden. Wie der Kreditschutzverband von 1870 am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte, hat der 51-Jährige 17 Millionen Euro Schulden.

Die S-K-M-electronics war Anfang 2014 in die Pleite geschlittert, das Unternehmen war zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen. Der Konkurs wurde mit erheblichen Aufwendungen für die Entwicklung begründet, gleichzeitig sei es nicht gelungen, die Produkte zu einem entsprechenden Preis am Markt zu platzieren.

(APA)