Die Konsequenz der "Wolfsexplosion"

Die wachsende Wolfspopulation lässt bei immer mehr Bauern das Fass überlaufen – und zwingt sie zur Aufgabe ihres Hofes.

Der selbst ernannte Wolfsbotschafter Professor Kurt Kotrschal wirbt in seiner „Presse“-Kolumne ständig für den Wolf und kritisiert die Landwirtschaft. Als vormaliger Anwalt des Wildparks Cumberland kenne ich seine unbestreitbaren Verdienste um die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle Grünau.



Die subjektive Haltung von Kotrschal scheint verständlich, weil er vom Wolfszentrum Ernstbrunn lebt. Das von ihm gezeigte Zusammenleben mit domestizierten Kerkerinsassen, die täglich mindestens 20 Kilometer laufen sollten, vermittelt die angebliche Gefahrlosigkeit des Großraubtiers.



Die Bewerbung der Rückkehr des Wolfs in die Kulturlandschaft scheint unverantwortlich, weil weder Kotrschal noch die Jägerschaft eine Explosion der Wolfspopulation beherrschen würden. Beim Wolf liegt die Reproduktionsrate bei 33 bis 42 Prozent. Daher verdoppelt sich trotz Abwanderung, aber mit Zuwanderung die Wolfspopulation in Österreich mit derzeit etwa 50 Wölfen in jeweils 2,5 Jahren. Und niemand von den Wolfsfachleuten und den nach Spenden gierenden NGOs nennt ein klares Ziel: Soll es 500 oder mehrere Tausend Wölfe geben?