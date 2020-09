Wie Katar den Krieg im Jemen anheizt

Ein Geheimdienstdossier zeigt: Das reiche Emirat Katar finanziert die schiitischen Houthi-Rebellen im Jemen und damit auch Angriffe auf Saudiarabien.

Der erste Drohnenangriff am Freitagmorgen, der zweite schon wenige Stunden später, beide mit Ziel Najran. Eine der bevölkerungs- und ölreichsten Regionen Saudiarabiens, an der Grenze zum Bürgerkriegsland Jemen gelegen. Auch der nächste Drohnenangriff am vergangenen Sonntag hatte wieder ein ziviles Ziel: den internationalen Flughafen Abha, tief im Landesinnern.

Doch bevor sie ihre Bomben ausklinken konnten, wurden alle drei Drohnen von der raketengestützten Luftabwehr der Saudis abgeschossen. In Abha gingen Trümmerteile auf dem Airport nieder. Die Täter, erklärt Turki al-Maliki, Sprecher des saudischen Verteidigungsministeriums, seien die Houthis, die feindliche schiitische Rebellengruppierung aus dem Nachbarland Jemen.