„The Climb“: Der Absturz zweier bester Freunde

Michael Angelo Covinos exzellent geschriebener Film über eine verfahrene Männerfreundschaft ist zugleich Tragödie und Slapstickkomödie. Ab Freitag im Kino.

Bevor Mike das Grundstück betritt, auf dem die Eltern von Kyle, seinem ehemals besten Freund, leben, gönnt er sich ein paar tiefe Schlucke aus seiner Schnapsflasche. Es ist Heiligabend. Im Haus wuseln Verwandte umher, die Lichterketten strahlen. Er wurde eingeladen, weil er einmal zur Familie gehört hatte. Und weil es seit dem Tod seiner Gattin bergab mit ihm geht. Gewichtszunahme, Alkoholsucht, Depressionen. Darauf, mit offenen Armen empfangen zu werden, darf der frischgebackene Witwer aber nicht hoffen. Dass er dem gutmütigen Kyle vor Jahren die Verlobte ausgespannt hat, um die er nun trauert, hat niemand vergessen.

Zwischenmenschlich verfahrene Situationen gibt es in „The Climb“, dem Regiedebüt von Michael Angelo Covino, zuhauf. Ihr Verlauf ist dabei fast immer derselbe: Ein unverarbeiteter Konflikt steht im Raum, den Mike (gespielt von Covino selbst) durch sein mangelndes Feingefühl noch verschlimmert; es kommt zu einer Aussprache im lakonischen, lallenden oder konfrontativen Tonfall; und zum Schluss gibt es einen Knall. Zu Weihnachten bricht Mike nach einem Streitgespräch mit Kyles resoluter Mutter über dem Festtagsbuffet zusammen und reißt noch den Christbaum mit sich. In einer anderen Szene erzeugt ein zugefrorener See denselben Knalleffekt, auch wenn es diesmal Kyle (hervorragend: Kyle Marvin, der auch am Drehbuch mitschrieb) erwischt.

Anders als der Titel andeutet, handelt „The Climb“ nicht vom Aufsteigen, sondern vom Abstürzen, und das in zweifacher Weise. Zum einen gehorcht die exzellent geschriebene und ästhetisch ambitionierte Low-Budget-Produktion den Gesetzen der Tragödie und des Melodrams (insbesondere des französischen, was sich neben Anspielungen auf Filme von Claude Sautet und Bertrand Tavernier darin zeigt, dass sich Mike an einer prägnanten Stelle „Le Grand Amour – Wahre Liebe rostet nicht“ von Pierre Ètaix im Kino anschaut). Es geht um unerwartete Schicksalsschläge und moralische Zwickmühlen. Die Charaktere stolpern und stürzen unentwegt.

Diese verflixten Triebe

Aber in demselben Maße ist „The Climb“ eine Slapstickkomödie, in der ebendieses existenzielle Stolpern und Stürzen auch ganz buchstäblich in Szene gesetzt wird. Möbelstücke und die Körper der beiden Hauptfiguren geraten ständig in Gefahr, immer liegen die Nerven blank. Oder es sind die verflixten Triebe, die schon ein neues Unglück vorbereiten. Wie zwanglos Corvino dabei zwischen schwarzem Humor und authentischer Melancholie changiert, ist außergewöhnlich für einen Regie-Newcomer.

Durch den Einsatz ausgefeilter Plansequenzen (also langer Einstellungen, die eine Handlung im Fluss einer einzigen Kamerafahrt zeigen) gewinnt die heikle Dynamik zwischen den Freunden eine Unmittelbarkeit, die man von einer Komödie mit teils derbem Humor nicht erwartet hätte. Interessant ist die elliptische, also durch Lücken bestimmte Erzählstruktur: Manchmal können Jahre vergangen sein, über die Dauer der verstrichenen Zeit verliert aber niemand ein Wort. Zu Todesfällen, neuen Partnerschaften oder Scheidungen muss man sich mit Andeutungen und Ahnungen zufriedengeben. So entsteht der Eindruck eines fragmentierten Lebens, das nie die Kohärenz einer klassischen biografischen Erzählung erreicht.

Problematisch ist einzig, dass die weiblichen Figuren meist schlechter wegkommen als die männlichen. Das gilt besonders für Marissa (Gayle Rankin), die spätere Freundin von Kyle, die als abgebrühte Schreckschraube porträtiert wird. Obwohl Mike aus Eifersucht und Egoismus jede romantische Bindung seines Freundes hintertreibt, sind das Verständnis und die Nachsicht größer für ihn als für sie. Bedauerlich, weil Corvino ansonsten sehr differenziert mit seinen Charakteren umgeht, die trotz ihrer karikaturesken Züge stets wie fehlerhafte, aber liebenswerte Menschen wirken.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.09.2020)