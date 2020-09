Eine Opernsaison ohne Buh und Bravo

Die längste Schließzeit seit 1955 hat ein Ende. Direktor Bogdan Roščić präsentierte künstlerische Vorhaben zu Beginn seiner Amtszeit. Und ein Sicherheitskonzept, das Musiktheater auch während einer Pandemie möglich machen soll.

Wir werden am 7. September den Spielbetrieb aufnehmen“: So prinzipiell müsse er in Zeiten wie diesen anfangen, sagt Staatsoperndirektor Bogdan Roščić. Der Eigentümer, also die Republik Österreich, will es nämlich so – und Roščić erst recht. Immerhin hat die letzte Vorstellung am 9. März stattgefunden, noch unter seinem Vorgänger Dominique Meyer. Die Eröffnungspremiere von Puccinis „Madama Butterfly“ am kommenden Montag wird also die längste Schließzeit des Hauses am Ring seit 1955 beenden.