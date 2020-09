Briefing

„Verabscheuungswürdiger und feiger Akt": Die EU sieht in der Vergiftung Nawalnys mit Nowitschok einen Verstoß gegen internationales Recht. Berlin will mit seinen Verbündeten über Konsequenzen beraten. Mehr dazu



Proteste in Bulgarien eskalieren: Bei den schweren Zusammenstößen in Sofia setzte die Polizei Tränengas und Pfefferspray ein. Es gab mehr als 50 Verletzte und Dutzende Festnahmen. Die Demonstranten werfen dem Ministerpräsidenten Mafiamethoden vor. Mehr dazu

Donald Trump droht „gesetzlosen Städten": Der US-Präsident Donald Trump will mehreren Städten wegen Demonstrationen und Ausschreitungen den Geldhahn zudrehen. In einem Papier nennt er unter anderem New York, Portland, Washington und Seattle. Er lässt prüfen, ob die Städte beim Erhalt von Bundeszuschüssen benachteiligt werden können. Er wolle nicht zulassen, „dass Steuergelder Städte finanzieren, die sich in gesetzlose Zonen verwandeln“. Mehr dazu

Ein verhängnisvoller Griff zur Trinkflasche: Der französische Publikumsliebling und Tour-de-France-Führende Julian Alaphilippe wurde mit 20 Sekunden bestraft, weil er 17 Kilometer vor dem Ziel eine Getränkeflasche angenommen hatte. Er verlor das Gelbe Trikot und wurde auf Platz 16 zurückgereiht. Mehr dazu

Politischer Druck auf die Agrana: Die Agrana will eine ihrer zwei Zuckerfabriken zusperren und zieht sich damit eine Rüge der Landwirtschaftsministerin zu. Jeannine Hierländer schreibt über eine Werksschließung, die zum Politikum wird. Mehr dazu [premium]

Gesetzespaket "Hass im Netz" wird präsentiert: Länger als ursprünglich geplant haben die türkis-grünen Verhandler um das Gesetzespaket gerungen. Heute präsentieren nun Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) das Ergebnis. So sollen künftig Online-Plattformen bei der Löschung hetzerischer und beleidigender Inhalte stärker in die Pflicht genommen werden.

Morgenglosse: Gesundheitsminister Rudolf Anschober prangt also auf grünen Wahlplakaten. „Will der Oberösterreicher gar Bürgermeister werden?“, fragt sich Dietmar Neuwirth.

