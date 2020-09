Trump will "gesetzlosen Städten" Mittel kürzen

(c) imago images/ZUMA Wire (Jason Moore via www.imago-images.de)

New York, Washington und weitere von den Demokraten regierte Städte hat der US-Präsident mit seinen Plänen im Visier.

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch ein Memorandum unterschrieben, das sich speziell auf New York, Portland, Seattle und die Hauptstadt Washington bezieht, aber in weiterer Folge auch noch weitere Städte betreffen könnte. Darin wird die Budgetabteilung des Weißen Hauses aufgefordert, innerhalb von zwei Wochen alle Details zur finanziellen Unterstützung dieser Städte durch die Republik vorzulegen.

Es sei, so das Memorandum, unumgänglich, dass die Regierung die Nutzung der föderalen Mittel durch Behörden prüfe, „die Anarchie, Gewalt und Zerstörung in amerikanischen Städten erlauben“. Das Memorandum wird von Kritikern im Zusammenhang mit Trumps Bemühungen gesehen, kurz vor den US-Wahlen von der Covid19-Pandemie und der schlechten Wirtschaftslage abzulenken - hin auf die teils gewalttätig verlaufenen Proteste seit der Ermordung George Floyds.

Auch eine Liste von „anarchistischen Rechtsprechungen“ soll innerhalb von zwei Wochen vorgelegt werden, die „zugelassen haben, dass die Gewalt und die Zerstörung von Eigentum anhält und die sich geweigert haben, vernünftige Maßnahmen zu ergreifen, um diese kriminelle Aktivitäten zu stoppen“.

Demokraten haben Trumps Pläne als illegal bezeichnet. Es sei ein Übergriff auf die Macht des Kongresses über die Geldmittel und würde vor Gericht nie halten, es sei ein reines Ablenkungsmanöver.

(apa/red.)