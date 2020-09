Fivers holen den ersten Titel der Saison

Mit dem Sieg im Supercup sicherten sich die Fivers Margareten gegen Hard den ersten Titel der Saison. Bei den Damen blieben die Hypo-Frauen gegen Atzgersdorf siegreich.

Der Supercuptitel bei den Männern ging an die Fivers

Margareten. Sie setzten sich mit einem 28:24-Erfolg gegen den HC

Hard durch und sicherten sich den vierten Titel in diesem Bewerb. Es

war dies nach sechsmonatiger Coronapause der Auftakt in die

heimische Saison, der Start der Hauptrunde der spusu LIGA erfolgt am

Freitag.

"Es war ein hartes Spiel auf beiden Seiten, mit viel Emotion,

aber auch vielen Fehlern. Es fehlt noch ein wenig die Abstimmung im

Zusammenspiel", sagte Fivers-Kapitän Markus Kolar.

Hypo NÖ bleibt gegen Atzgersdorf siegreich

Die Frauen von Hypo NÖ haben am Mittwochabend in der Wiener Hollgasse den erstmals ausgetragenen WHA-Supercup gegen WAT Atzgersdorf mit 28:20 (15:11) für sich entschieden. Es war zugleich die Neuauflage des Meisterschaftsfinales im Mai 2019, als Atzgersdorf die Niederösterreicherinnen nach 42 Titeln en suite vom Thron stieß.