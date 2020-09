Der Vernunft-Porsche

Endlich gibt es das Porsche Cayenne Coupé in Österreich auch als Plug-in-Hybridmodell. Damit ist man nicht nur bis zu 50 Kilometer weit völlig abgasfrei unterwegs, man spart beim Kauf auch sehr viel Geld.

Wien. Wären Sie bereit, für einen Porsche mit 440 PS um 29.996 Euro mehr zu bezahlen als für ein identes Modell mit 462 PS? Für weniger Leistung mehr Geld?! Spinnen die jetzt völlig bei der „Presse“, wird sich mancher Leser fragen.



Danke, es geht uns gut. Aber genau das ist der Preisunterschied zwischen einem Porsche Cayenne S Coupé und einem Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé, der eben um besagte 22 PS mehr Leistung hat. Und warum ist er dann billiger? Weil der Staat beim einen Porsche mit der Normverbrauchsabgabe voll zuschlägt – und der andere dank des Elektromotors von dieser Abgabe befreit ist.

Kraft aus dem E-Motor

Die Entscheidung fällt also nicht schwer. Der Geldbörse, der Umwelt und dem Fahrspaß zuliebe.

Der Elektromotor dient nicht nur dazu, das SUV völlig abgasfrei bis zu 50 Kilometer weit zu befördern (sagt Porsche, in unserem Test sprang nach etwas weniger als 40 Kilometern der Benzinmotor wieder an). Er gibt auch Unterstützung, wenn man den Fahrmodus auf Sport schaltet – oder wenn man in irgendeinem Fahrmodus den kleinen Knopf auf dem Modi-Drehregler drückt, was einen noch beeindruckenderen Effekt hat: Dann steht nämlich für einen kurzen Moment jedes verfügbare PS und jedes Kilowatt für einen Sprint zur Verfügung. Und wenn man ständig im Eco-Modus unterwegs war, ist das, als würde ein Raketentriebwerk zünden.



Natürlich leert man die Batterie mit dieser Fahrweise bei einem Ausflug recht schnell. Entweder ist man dann einfach nur mit dem Benzinmotor unterwegs – der Dreiliter-V6 mit 340 PS arbeitet auch recht ordentlich –, man lädt die Batterie über den Benzinmotor wieder auf – was aber nicht der Sinn ist, weil das nur den Verbrauch erhöht – oder man sucht schnell wieder eine Steckdose.



Wobei eine gewöhnliche 230-Volt-Steckdose nicht unbedingt die beste Idee ist: An der hängt der Cayenne nämlich gute zwölf Stunden, bis die Batterie wieder voll ist. An einer Ladestation für E-Autos geht es in etwas mehr als drei Stunden. Und das muss man konsequent machen, will man am nächsten Tag wieder lautlos in die Arbeit gleiten (oder jemanden flott überholen).



Äußerlich zeigen die neongrünen Bremssättel, dass man umweltfreundlich in einer Hybrid-Version unterwegs ist. Wobei man mit diesem Coupé ohnehin nicht so viel Aufmerksamkeit erregt: Es sieht weniger wuchtig aus als der Porsche Cayenne und gehört zweifellos zu den schöneren Versionen der derzeit so beliebten SUV-Coupés. Innen herrscht nobles Porsche-Ambiente, alles ist mittlerweile touch und wisch.

Der Verbrauch also: 10,8 Liter Benzin (beim Aufladen waren wir nachlässig). Gespart hat man in dem Porsche aber auf jeden Fall – nämlich 29.996 Euro. (rie)