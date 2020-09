Am Vorderkaser wird nur wild gebadet

Keine Spur von Plastiklandschaft und Systemgastronomie. Im Schiedergraben bei St. Martin/Lofer wird ganz nostalgisch gebadet, geplanscht und gegrillt, locken jahrtausendealte Abenteuer.

Wer ihn nicht kennt, wird ihn kaum finden. Er versteckt sich hinter dem hohen, dichten Bergwald, einer grünen, dunklen Mauer. Aber da zweigt eine schmale Straße ein paar Kilometer südlich von Lofer in den dunklen Wald ab, sticht geradeaus westwärts hinein – in den Schiedergraben. Das Wasser des Baches tanzt über den felsigen Untergrund und schafft ein sonores Rauschen, das die Fahrt begleitet. Neben der Straße sind die wenigen Parkplätze gut gefüllt, denn mittlerweile ist nicht nur die Vorderkaserklamm am Ende der offiziellen Straße eine Sehenswürdigkeit. Die kleinen Badeteiche neben der Straße mit Kinderspielplätzen und Grillstationen sind gefragte Ausflugsziele für Einheimische genauso wie für Urlaubsgäste.

Hier baden sie mitten in der Bergwelt ganz ohne Beton und strenge Hausordnungen, ohne Umkleidekabinen und Lautsprecherdurchsagen. Das Wasser ist von eindrucksvoller Klarheit, was daran liegt, dass hier der Kalkstein wenige Ablagerungen verursacht. An den breiten Uferplätzen verteilt sich das Publikum. Man muss hier nirgendwo anstehen, allenfalls hinten bei der Jausenstation unterhalb des Eingangs zur Klamm. Eltern und Kinder paddeln auf Holzflößen über die Badeteiche.

Im Schiedergraben bei der Vorderkaserklamm gibt es ein paar wilde Badeplätze. Saalachtal Tourismus

Andere setzen die dicken Kieselsteine zu einem kleinen Staudamm zusammen, während nebenan an den steinernen Grillplätzen die Rauchschwaden aufsteigen und die Badeseen mit dem Duft von Bratwürstln und Grillkoteletts einnebeln.

Steile Stege durch die Klamm

Baden bei der Vorderkaserklamm ist ein dezent organisiertes Zurück zur Natur. Für den Eintritt zahlt man am Taleingang vier Euro Parkgebühr. Gerade in Verbindung mit der benachbarten Vorderkaserklamm ist der Besuch dieses schmalen Tals reizvoll. Die Klamm beginnt einige Kehren oberhalb der Jausenstation. Das Wasser hat in ihrer auf gut 14.000 Jahre geschätzten Geschichte ein schauriges Profil in den Stein gefressen, das man auf steilen Holzstegen mit 373 feuchten Stufen durchsteigen kann.

Gut 400 Meter lang und 80 Meter tief ist die Klamm, und von Weitem wegen des dichten Baumbewuchses kaum erkennbar. Kurz ist die Passage nur auf den ersten Blick. Die engen Abschnitte und die gewaltigen Eindrücke, wenn meterdicke Felsbrocken direkt über dem Steig zwischen den Felswänden eingepfercht stecken, sind gute Gründe für Pausen. Der Weg retour führt ganz oben über einen Trampelpfad durch den Wald mit einem Abstecher zu einem Orchideen-Schauweg, der von Mai bis Oktober leuchtet dank vieler Blüten vom Gefleckten Knabenkraut bis zur Weißen Waldhyazinthe.

Bahnhof ohne Gleise

Hier im Schiedergraben fühlt man sich bald ziemlich weit weg von den Segnungen des modernen Massentourismus. Die Rückkehr in die Freizeitzivilisation draußen an der Bundesstraße fällt gottlob recht sanft aus. Der „Auvogl“ ist das mächtigste Gebäude im zwei Kilometer weiter südlich gelegenen Weißbach. Der archaische Prachtbau beherbergt heute einen Supermarkt und ein Kaffeehaus, wurde ab Anfang des 20. Jahrhunderts nach einem Brand des Vorgängergebäudes als künftiger Bahnhof errichtet. Es gab wohl recht konkrete Pläne, dass von Tirol herüber via St. Johann über Lofer eine Bahnlinie errichtet werden sollte und in Weißbach dazu eine Station. Angeblich waren die Nähe zu den damals nicht sehr beliebten deutschen Nachbarn und eine mögliche Abwertung der vorhandenen Bahnlinie von Salzburg über St. Johann im Pongau Gründe dafür, dass die Schienen weiter südlich über Hochfilzen und Leogang verlegt wurden. Und so blieb der „Auvogl“ ein Bahnhof ohne Geleise und ohne Züge.

Feinkost von den Alpen bis nach Napoli

Von anderen Verkehrsströmen profitiert dafür ein Geschäft im benachbarten Neubau. „Oafoch Guat“ heißt der Feinkostladen von Sandra Kleinschroth und Hansjörg Zisler. Die Metzgerstochter aus Würzburg und der Käse- und Weinsommelier aus Thumersbach am Zeller See setzten ihre kulinarischen Erfahrungen in dem Laden um, der allerhand regionale und mediterrane Preziosen von handgemachten Nudeln aus Napoli bis zu Olivenlikör im Sortiment hat und in dem auch Imbisse und Catering offeriert werden. Das schmeckt vor allem Radfahrern, die auf dem Radweg Alpe Adria von Salzburg aus die Alpen Richtung Italien queren. Denn so bekommen sie hier schon einen kleinen Vorgeschmack.