Die US-Post und die Demokratie

Von den Gründungsinstitutionen der USA wird die Post am meisten unterschätzt. Was Donald Trump heute niedermacht, ist sogar älter als der Staat selbst.

Donald Trump lässt in seinem Kampf gegen die Briefwahl nichts unversucht, um die Infrastruktur und das Image der amerikanischen Post zu beschädigen. Sein Angriff gilt einer Institution, die schon vor der Unabhängigkeit der USA entstand, der berühmte Benjamin Franklin war bereits 1737 Postmaster von Philadelphia, 1775 wurde er es für das Gesamtgebiet. Womöglich wäre nach der Loslösung vom britischen Mutterland aus den dreizehn Kolonien ohne dieses zentrale Nervensystem nie eine Nation entstanden.



Auch bei der Nachrichtenübermittlung wollten die Gründungsväter revolutionär sein: Das Wissen über öffentliche Angelegenheiten sollte nicht auf eine Elite beschränkt sein, sondern allen zur Verfügung stehen, etwa durch die Subventionierung der Zeitungszustellung. Nachrichten sollten sich im gesamten, neu konstituierten Staatswesen verbreiten. Ein für die damalige Zeit radikales Experiment, wie die Gründung und Verfassung des Staats selbst.



Wie Kartografen, die eine Terra incognita zu erschließen hatten, machten sich die Gründer ans Werk, gründeten Postämter, verbanden die Städte mit Postrouten und verbündeten sich mit der privaten Transportindustrie: Sie sollte mit ihren Kutschen gleich die Post mitbefördern. Die Regierung zahlte sie dafür. Das Post Office wurde in der Folge zum Symbol für die Präsenz und das Funktionieren des Staats, es erleichterte den Austausch von Informationen und unterstützte die Verbreitung neuer Ideen.



Wirtschaftshistoriker stellten fest, dass Erfinder in ländlichen Gebieten der USA ohne Probleme Patente anmelden konnten, weil die Anträge portofrei eingereicht werden konnten. Die Post übernahm die Kosten. Es sei daher nicht überraschend, dass ein Großteil der Patentflut zu Beginn der amerikanischen Industrialisierung aus dem ländlichen Raum stammte.