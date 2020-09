Die Stacheln der Kastanien stechen erstmals wirklich

Wir sitzen draußen und frieren nicht: Ein wenig Leichtigkeit ist der Wunsch für den Herbst.

Wenn die ersten Kastanien am Boden liegen, sind die Ferientage gezählt, das war schon immer so, das wird auch immer so sein, egal wie sehr sich alles geändert haben mag. Die erste Kastanie in der Hand, fest und glatt, das ist das Versprechen von frischen Herbsttagen mit dem goldenen Licht, das jeden ein wenig schöner macht und weicher.



„Sehen aus wie Coronaviren“, schießt einem beim Anblick der stacheligen Hüllen durch den Kopf, und schon ist ein Tropfen Tinte im Glas und die Aussicht auf den Herbst nicht mehr so freudig. Ohnehin schon beschwert genug, mit Schulanfang und ernsten Dingen, kommt diesmal noch die Last hinzu, dass die nächsten Wochen mit Bedeutung aufgeladen werden, was die nächsten Schritte in der Pandemie betrifft.



Man nimmt also den Alltag wieder auf und wird beim Heurigen trotzdem draußen sitzen, solang es geht. Die vielen Wollsachen, in den letzten Jahren ohnehin nie getragen, haben endlich Sinn, und beim Anblick von Heizschwammerln in Schanigärten wird der, der von Energieverschwendung spricht, mit stacheligen Kastanienhüllen beworfen.



„Hat das Kind eh keinen Husten?“, werden sich Eltern in der Früh fragen, statt wie früher, ob es sein Zeug beisammen hat, immerhin ist Schularbeit. Das ist alles nun egal, Hauptsache, der Unterricht kann stattfinden. Die Kinder gehören endlich wieder unter Kinder, auch wenn es sie eher kümmert, wie viele Tage es noch bis zu den Herbstferien sind.

Was ist mit der Sprachreise, was mit dem Skikurs – und wie hilflos fühlt es sich an, dass die Antworten darauf in der Möglichkeitsform ausfallen. Wenn der Elternabend ausfallen würde, dies könnte man verschmerzen, denn außer unserer eigenen Unsicherheit gibt es nicht wirklich viel zu besprechen.

E-Mails an: friederike.leibl-buerger@diepresse.com