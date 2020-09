Himmelsscheibe von Nebra: 1000 Jahre jünger als gedacht?

Wenn der berühmte Fund aus Sachsen-Anhalt nur aus der Eisenzeit stimmt, ist sein Nimbus passé.

Es war nicht nur eine archäologische Sensation: Im Jahr 2002 stellte die Polizei krimireif die „Himmelsscheibe von Nebra“ sicher, die Raubgräber drei Jahre zuvor in Sachsen-Anhalt gefunden hatten. Die Bronzeplatte mit Goldapplikationen von Sonne, Mond und Sternen gilt als älteste Darstellung dieser Art. Es lässt sich sogar der Sternhaufen der Plejaden erkennen – was man den Menschen der Bronzezeit, vor 3600 Jahren, nicht zugetraut hätte.



Aber wenn sie nun 1000 Jahre jünger wäre, nur aus der Eisenzeit? Dann wäre die Scheibe im Pizza-Format, Prunkstück des Museums in Halle und seit 2011 Unesco-Welterbe, auch ideell keine große Sache mehr. Ebendies behaupten nun aber die Archäologen Rupert Gebhard in München und Rüdiger Krause in Frankfurt.



Die Datierung stand von Anfang an auf wackligen Beinen: Weil Bronze keinen Kohlenstoff enthält und die Räuber ihren Fund gereinigt hatten, schied die C14-Methode aus. Aber zu dem Hort, der auf einem Hügel vergraben lag, gehört auch ein Schwert, an dem ein kleines Stück Birkenrinde klebte – aus der Zeit um 1600 v. Chr. Alles steht und fällt also damit, dass die Artefakte am selben Ort in derselben Tiefe lagerten, wozu sich die Kriminellen beim Verhör widersprüchlich geäußert haben.



Die Forscher verneinen es nun und stützen sich dabei auf Indizien und ein Gutachten. Steckt dahinter nur gekränkte Eitelkeit? Das vermutet Harald Meller, der Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, in der „Zeit“. Er diente damals der Polizei als Lockvogel und wurde seitdem durch seine recht spekulativen Forschungen rund um die Scheibe zum Star. Gebhard und Krause „schwören" hingegen auf einen bronzezeitlichen Goldfund aus Bayern – den die meisten ihrer Kollegen für eine Fälschung halten...

(red.)