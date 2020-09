USA verhängen Maßnahmen gegen Chefanklägerin

Washington fürchtet Ermittlungen.

Washington. Die Regierung in Washington versucht vehement, internationale Ermittlungen wegen möglicher Kriegsverbrechen von US-Soldaten und CIA-Angehörigen in Afghanistan zu verhindern. Nun will sie sogar Sanktionen gegen die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Fatou Bensouda, verhängen. US-Außenminister Mike Pompeo kündigte an, möglicher Besitz der Juristin in den USA werde eingefroren. Strafmaßnahmen könnten auch gegen alle verhängt werden, die die Chefanklägerin bei ihrer Arbeit unterstützen.



Das in Den Haag ansässige Tribunal verurteilte die „beispiellosen“ Sanktionen der USA und nannte die Maßnahmen „ernsthafte Angriffe“ gegen die Rechtsstaatlichkeit. Der IStGH hatte im März gegen den erbitterten Widerstand der USA Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in Afghanistan zugelassen. Bensouda hatte beantragt, Ermittlungen wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen einleiten zu können. Es geht um Vorwürfe gegen die Extremistenorganisation der Taliban und Afghanistans Regierungstruppen, aber auch um Verbrechen ausländischer Kräfte – insbesondere von US-Soldaten und Angehörigen des US-Geheimdienstes CIA.



Die USA gehören dem IStGH nicht an und haben das Tribunal zuletzt immer wieder scharf attackiert. (APA/AFP)