„Junge Menschen sind wütend auf Flüchtlinge“

Seit zwei Monaten spitzt sich die Lage der Flüchtlinge auf Lampedusa zu, zuletzt drohte der Bürgermeister mit einem Generalstreik. Nun kündigte die Regierung an, das überfüllte Erstaufnahmezentrum räumen zu wollen. Ein Lokalaugenschein.

Lampedusa. Ein Mann mit nacktem Oberkörper huscht gebückt durch die ausgedörrten Büsche neben der Straße. Etwas weiter verschwindet ein anderer hinter mannshohen Kakteen. Beide bewegen sich trotz Plastikpatschen an ihren Füßen schnell und sicher durchs Gestrüpp. Immer wieder halten sie an und versichern sich, dass niemand ihnen folgt. Doch die Luft ist rein, ihre Flucht unbemerkt.



Diese Szene stammt nicht aus einem Krimi, sondern spielt sich beinahe täglich auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa ab. Die Männer sind tunesische Migranten, die gerade aus dem Erstaufnahmezentrum für Flüchtlinge abgehauen sind, das sie wegen der Corona-Auflagen eigentlich nicht verlassen dürfen. Der „Hotspot“ liegt ein paar Hundert Meter weiter am Ende der Straße hinter einem Drahtzaun und wird vom italienischen Militär bewacht.



Doch nun sind sie draußen – eine kleine Freiheit auf der 20 km2 großen Insel, die sie wohl nutzen wollen, um Essen zu kaufen. Und so spielt sich die Flucht auch nicht im schützenden Dunkel der Nacht ab, sondern vormittags. Ein starker Wind weht über die Insel, der für unbeständiges Wetter sorgt und Lampedusa eine Atempause verschafft: Bei starkem Seegang stechen keine Flüchtlingsboote von der tunesischen Küste aus in See, und so wird der beständige Strom an Migranten unterbrochen, der seit Wochen anhält.