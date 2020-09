Öffentliche und private Initiatoren wollen 260 Millionen Euro für Modernisierungen zur Verfügung stellen.

Wien. Eine Allianz aus öffentlichen und privaten Initiatoren möchte Wien als internationalen Gesundheitsstandort weiter etablieren. Dafür sind in den nächsten Jahren Investitionen in Höhe von 260 Millionen Euro geplant. Beteiligt sind unter anderem die Stadt Wien, Wirtschafts- und Ärztekammer, Gesundheitskasse, Industriellenvereinigung sowie der Verein Praevenire.



Praevenire-Präsident und Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling: „Wir sollten uns wie eine Wiener Schule der Medizin 2.0 entwickeln.“ Er hoffe, dass es in einigen Jahren wieder einen Wiener Nobelpreisgewinner geben werde. Über ein Viertel der gesamten Wiener Wertschöpfung sei auf den Gesundheitssektor zurückzuführen, sagte Wiens Standortanwalt Alexander Biach. Er nannte vier zentrale Themenfelder, um die Spitzenposition der Stadt zu stärken: Forschung, ein weiterer Digitalisierungs- und Wachstumsschub sowie ein Ausbau des internationalen Medizinstandorts. Zum letztgenannten Bereich zähle es auch, eine Zulassungsstelle für Medizinprodukte in der Stadt einzurichten. Das sei bereits in die Wege geleitet.



Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) zeigte sich stolz auf die Geschichte der Wiener Medizin, er will die Stadt auch in Zukunft in einer führenden Rolle sehen. Es sei wichtig, „zu überlegen, wie wir die Gesundheitsmetropole Wien weiter ausbauen können“. Ein Projekt betrifft das Hanusch-Krankenhaus mit einem über 10.000 Quadratmeter großen Pavillon. Entstehen soll unter anderem ein gebäudeübergreifender OP-Komplex, in dem roboterassistierte Chirurgiesysteme zum Einsatz kommen. (red./APA)