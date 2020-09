Einzelhandel: Österreich trotzt der Krise

In der Eurozone sanken im Juli die Einnahmen, nur Österreich ist ein positiver Ausreißer.

Brüssel. Die Einzelhändler der Eurozone sind überraschend mit einem Umsatzminus in die zweite Jahreshälfte gestartet. Die Einnahmen fielen im Juli um 1,3 Prozent zum Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag mitteilte. Österreich verzeichnete dagegen ein Plus von 1,8 Prozent, nach einem Monatsminus von 1,8 Prozent im Juni.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten für den Euroraum mit einem Wachstum von 1,5 Prozent gerechnet, nachdem es im Mai und im Juni jeweils eine kräftige Erholung von den Coronaeinbrüchen von Februar und März gegeben hatte.



Die stärksten Rückgänge gab es diesmal in Belgien mit minus 5,1 Prozent, Finnland (–2,0) und Estland (–1,5) lagen ebenfalls weit abgeschlagen. Deutliche Zuwächse verzeichneten hingegen Portugal (+3,9) und Malta (+3,2). Der Umsatz der deutschen Einzelhändler fiel um 0,9 Prozent: Der erhoffte Schub durch die seit dem 1. Juli befristet bis Jahresende geltende Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent in Deutschland blieb somit vorerst aus.



Die Wirtschaft im gesamten Euroraum war wegen der Pandemiekrise im zweiten Quartal um 12,1 Prozent geschrumpft. Die deutsche Wirtschaft brach um 9,7 Prozent ein. Für das laufende Sommerquartal sagen Wirtschaftsexperten eine deutliche Erholung voraus. (Reuters)