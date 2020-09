Deutschland: Prämie für Verbrenner?

Der Einbruch am Automarkt sorgt für neue Debatten.

Berlin. Der deutsche Automarkt ist auch im August wegen der Coronakrise um 20 Prozent eingebrochen. Damit ging die Zahl der Neuzulassungen im bisherigen Jahresverlauf um 29 Prozent auf knapp 1,8 Millionen Pkw zurück.



Unter diesem Eindruck gibt es in Deutschland neue Debatten um Prämien für den Autokauf. Die CSU unternimmt einen Anlauf, die in der Großen Koalition zuvor abgelehnte Prämie für Benzin- bzw. Dieselfahrzeuge doch noch durchzusetzen. „Eine Kaufprämie für saubere Verbrenner darf dabei kein Tabu sein, sondern kann eine Brücke auf dem Weg zu neuer Wettbewerbsfähigkeit und dem Erhalt von Arbeitsplätzen bauen“, heißt es in einem Papier. Bundeskanzlerin Merkel (CDU) lehnt die Idee ab.



Auch die E-Auto-Prämie wird überdacht. Nach heftiger Kritik erwägt Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CD) nun eine Kehrtwende. Um der E-Mobilität zum Durchbruch zu verhelfen, denke man noch einmal über die Möglichkeit einer Kumulation verschiedener Förderprogramm nach. Altmaier hatte zwar die Kaufprämie für E-Autos auf bis zu 9000 Euro erhöht, aber zahlreiche Sonderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen konnten nicht mehr zusätzlich greifen. (ag.)