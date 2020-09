Österreicher bevorzugen Dieselautos

Die Österreicher lieben ihr Auto: Für mehr als 50 Prozent hat ein eigener Pkw einen hohen Stellenwert. Als Alternative etabliert sich in der Stadt zumindest teilweise das Fahrrad.

Wien. Viel Gutes hat man in den vergangenen Jahren nicht über den Diesel gehört. Der Beliebtheit dieser Antriebsart hat das bei den Österreichern aber keinen Abbruch getan: Befragt, welche Art des Antriebs sie bei ihrem nächsten Auto bevorzugen, antworten 47,5 Prozent der Österreicher mit „Diesel“. Ein Auto mit Benzinmotor wollen 35,8 Prozent, ein reines E-Auto nur 11,7 Prozent. Das ist das Ergebnis einer Erhebung des Online-Marktforschungsinstituts Marketagent unter 500 Österreichern.

Ernüchternd die Antwort, wenn es um eine von vielen als Antrieb der Zukunft gehandelte Technologie geht: Exakt null Prozent bevorzugen bei ihrem nächsten Auto einen Wasserstoffantrieb, genauso viele einen Erdgasmotor. Dabei ist die Erdgastechnologie seit vielen Jahren auf dem Markt etabliert, kann sich aber im Privatkundenbereich nicht durchsetzen. Einen Hybridantrieb (Elektro- und Verbrennungsmotor) wollen auch nur fünf Prozent in ihrem nächsten Auto haben.

Hohes Interesse am Autobesitz

Auch ein anderes interessantes Ergebnis brachte die Umfrage: So tot, wie manche glauben, ist das Interesse am Autobesitz nicht. Zumindest nicht unter den befragten Personen. „Die Österreicher sind Autofans und zudem gern Autobesitzer. Für mehr als jeden Zweiten hat das eigene Auto einen hohen Stellenwert“, erklärt Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent.



Konkret sagen 21,6 Prozent, für sie habe ein eigenes Auto einen „sehr hohen“ Stellenwert, für 31 Prozent hat es einen „eher hohen Stellenwert“. Einen „sehr geringen“ Stellenwert hat es für 9,2 Prozent, einen „eher geringen“ für 9,8 Prozent.



Erfreulich für Autohändler ist die Aussage, wonach etwa ein Viertel der befragten Personen die Anschaffung eines neuen Autos innerhalb der nächsten zwölf Monate plant. Weniger erfreulich für die Autobauer: Jeder Zweite kann sich durchaus vorstellen, einen Gebrauchtwagen zu kaufen. Die Option eines Jahres- bzw. Vorführwagens sowie eines Fahrzeugs mit Kurz- bzw. Tageszulassung ist dabei für ein Drittel denkbar. Für gut 25 Prozent der Personen, die sich in den kommenden zwölf Monaten ein neues Auto anschaffen wollen, kommt nur ein Neuwagen infrage.

Interesse an Abo-Modellen

Wenn es um eine Alternative zum Autobesitz geht, ist das Interesse an einem in Europa erst langsam aufkommenden Geschäftsmodell beachtlich groß: einem Auto-Abo. Es funktioniert ähnlich wie ein Mietauto. Man least das Auto nicht, sondern bekommt für eine monatliche Zahlung ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, bei dem man sich um nichts kümmern muss: Service, Versicherung, Winter- oder Sommerreifen sind inkludiert, zusätzlich fallen nur Treibstoffkosten an. 43 Prozent sehen das als eine Alternative zum eigenen Auto. Carsharing ist für 42,2 Prozent möglich.

Der Fahrradboom, der sich in der Coronakrise etabliert hat, schlägt sich auch in dieser Umfrage nieder. In der Stadt ist für knapp sechs von zehn Befragten das Fahrrad zumindest gelegentlich eine Alternative zum Pkw. Knapp jeder Fünfte benutzt ein Fahrrad zumindest für einen Teil der täglichen Wege.



Als Hauptfortbewegungsmittel, um im Alltag von A nach B zu kommen, kommt das Fahrrad aber nur bei sieben Prozent der Österreicher zum Einsatz.