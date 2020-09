Parlament pocht auf Ibiza-Video

Die Abgeordneten machen Druck auf Herausgabe der Aufzeichnungen.

Wien. Ausnahmsweise sind sich einmal alle Fraktionen einig: Dass der Ibiza-Untersuchungsausschuss das Ibiza-Video nicht erhält, sei unerträglich. Bei einer Sonderpräsidiale am Donnerstag drängten alle Fraktionen auf die Vorlage des Videomaterials. Für den Fall, dass es weiterhin nicht geliefert wird, will man nun den Gang zum Verfassungsgerichtshof antreten.



Dass etliche Medien aus dem Video zitieren, der U-Ausschuss aber im Dunkeln tappt, sei ein „inakzeptabler Zustand“, sagte Wolfgang Sobotka (ÖVP), Präsident des Nationalrats und gleichzeitig Vorsitzender des Untersuchungsausschusses. Etwas deutlicher wurden die Oppositionsvertreter: „Ganz besondere Pflanzerei“ (Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger) oder „kuriose Situation, die dem Parlamentarismus insgesamt schadet“ (SPÖ-Vize-Klubchef Jörg Leichtfried).



Offen ist, welches Ministerium das Video liefern kann und soll. Falls das Justizministerium nicht im Besitz des gesamten Videos sei, müsse eben das Innenministerium liefern. Laut Sobotka ist das der einhellige Wunsch. Schließlich sei das Video dort transkribiert und veraktet worden. Falls das Ministerium eine andere Rechtsansicht habe, müsse der U-Ausschuss eine Nachfrist setzen und in letzter Konsequenz zum VfGH gehen.



Die Opposition sieht jedenfalls – wie auch die Grünen – das Innenministerium am Zug. SPÖ-Vize-Klubchef Jörg Leichtfried tadelte die ÖVP als Verhinderer: Die Türkisen würden alles daran setzen, den Ausschuss zu behindern. Neben dem ersehnten Video stieß sich der rote Vize-Klubchef vor allem daran, dass immer noch Akten aus dem Bundeskanzleramt und dem Finanzministerium fehlten. (APA)