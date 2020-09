Thiem: Mit Logo auf den Spuren von Nadal & Co.

ÖTV-Ass arbeitet an seiner weltweiten Vermarktung.

New York/Wien. Dominic Thiem geht in Sachen Vermarktung den nächsten Schritt. Seit Dienstag ist unter www.dominicthiem.at die neue Homepage des 27-Jährigen abrufbar. Neben einem aktuellen Blog und Antworten auf (946 !) Fragen über Konkurrenten bis hin zu besonderen Erfahrungen auf seinen Reisen findet sich dort auch das neue Logo. Kreiert hat es Thiem selbst, zu Beginn des Lockdowns in Österreich habe er zu Hause begonnen, einige Entwürfe zu zeichnen. „Es war mir wichtig, dass es von mir selbst stammt und nicht von einem Grafikdesigner.“

Mittelfristig ist es laut Manager Herwig Straka das Ziel, das Logo auf Fanartikeln zu integrieren und damit weiter an der Marke Dominic Thiem zu arbeiten. Thomas Muster, ehemalige Nummer eins der Weltrangliste, hatte zwar nie ein eigenes Logo, Schläger (Toms Machine, Kneissl) und Spielkleidung (Lotto) verkauften sich dennoch bestens. Topstars wie Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djoković sind seit vielen Jahren internationale Werbestars und haben ihre eigenen Logos, sie verdienen jährlich mehrere Millionen Dollar durch Merchandising und Werbung.

Doppelter Albtraum

Für Aufsehen sorgte am Mittwoch Thiems Ex-Freundin Kristina Mladenovic. Die Französin vergab in Runde zwei beim Stand von 6:1, 5:2 vier Matchbälle gegen Warwara Gratschewa und verlor noch mit 6:1, 6:7 (2), 0:6. Zu schaffen machte Mladenovic nicht nur die Niederlage, sondern auch die Extra-Absonderung in der New Yorker Bubble, da sie mit ihrem Corona-positiv getesteten Landsmann Benoît Paire Kontakt gehabt hatte. „Wir leben hier in einem Albtraum. Ich habe nur einen Wunsch, und das ist die Wiedererlangung meiner Freiheit.“ (cg)

