27-Jährige in Solingen tötete fünf ihrer Kinder

Nach der Tat warf sie sich vor die S-Bahn.

Solingen. Die Großmutter hatte Alarm geschlagen. Doch als Polizei und Rettung am Wohnort ihrer Tochter in Solingen in Nordrhein-Westfalen (NRW) eintrafen, kamen sie zu spät: Im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses fanden sie fünf tote Kinder im Alter zwischen ein und acht Jahren – drei Mädchen und zwei Buben.

Nur ein elfjähriger Sohn überlebte, den die 27-jährige Mutter zum Hauptbahnhof in Düsseldorf mitnahm. Dort stürzte sie sich am frühen Donnerstagnachmittag vor einen S-Bahn-Zug. Sie überlebte schwer verletzt. Laut Herbert Reul, dem Innenminister von NRW, hat die Großmutter, die im 60 Kilometer entfernten Mönchengladbach lebt, kurz zuvor den Notruf der Polizei gewählt und sie über die Tat informiert.

Die Mutter sei „noch nicht vernehmungsfähig“, erklärte ein Polizeisprecher. „Was wann genau warum passiert ist, wissen wir noch nicht; nur, dass es eine sehr tragische Situation ist.“ Zur Todesursache könnten noch keine Angaben gemacht werden.

Reul sagte: „Das Familiendrama von Solingen erfüllt mich mit großer Trauer und im Moment bin ich mit meinen Gedanken und mit meinem Gebet bei fünf kleinen Kindern, die so furchtbar früh aus dem Leben gerissen wurden.“ Das Familiendrama löste weit über Solingen hinaus Entsetzen aus. (DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.09.2020)