Grazer Prozess gegen 14 Staatsverweigerer wird ab Dienstag wiederholt

Das Urteil im vorangegangenen Prozess wurdee teilweise aufgehoben, aufgrund von Unstimmigkeiten. Die „Präsidentin" des Vereins und ihr Stellvertreter wurden in einem gesonderten Prozess verurteilt.

Der Prozess gegen 14 Mitglieder des "Staatenbund Österreich" wird ab Dienstag (8.9.) wiederholt. Das Urteil war teilweise aufgehoben worden, weil es Unstimmigkeiten bei Fragen an die Geschworenen in Bezug auf Hochverrat und staatsfeindliche Verbindungen gegeben hatte. Mittlerweile standen die "Präsidentin" des Vereins sowie ihr Stellvertreter gesondert zusätzlich vor Gericht und wurden verurteilt.

Der erste Prozess hatte vier Monate gedauert und endete am 25. Jänner 2019 mit der Verurteilung aller Angeklagten. Sie wurden alle für schuldig befunden, an einer staatsfeindlichen Verbindung teilgenommen zu haben. Einigen wurde auch Hochverrat vorgeworfen. Die "Präsidentin" wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt. Ihr wurde auch noch Nötigung der Regierung und einzelner Regierungsmitglieder, Bestimmung zum Amtsmissbrauch und des schweren gewerbsmäßigen Betrugs angelastet. Ihr Stellvertreter, ein Ex-Gendarmeriebeamter, bekam zehn Jahre Haft. Die restlichen Angeklagten wurden zu Strafen zwischen neun Monaten und drei Jahren verurteilt.

Vor knapp vier Wochen, am 6. August, wurde die Vereins-"Präsidentin" erneut verurteilt, diesmal wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt in der Untersuchungshaft. Es erfolgte eine bedingte Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, da sie zum Tatzeitpunkt als nicht zurechnungsfähig eingestuft wurde. Anschließend wurde sie wegen des Hauptverfahrens sofort wieder in Haft genommen.

Ihr Stellvertreter hatte bei einem Prozess am 28. Juli deutlich mehr ausgefasst: Er wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt, weil er seinen Ausbruch aus dem Gefängnis mittels Geiselnahme geplant haben soll. Auch über ihn wurde die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verfügt.

Nun müssen alle nochmals erscheinen: "Die Anklage ist weitgehend unverändert", berichtete der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Hansjörg Bacher auf APA-Anfrage. Es dürfte auch diesmal ein langer Prozess werden, vorerst sind Termine bis 23. Oktober ausgeschrieben.

Das Verbrechen der versuchten Bestimmung zum Hochverrat lag laut Staatsanwaltschaft deshalb vor, weil einige der Angeklagten mehrmals versucht haben, Angehörige des Bundesheeres zu "Verhaftungen" auf der Grundlage von selbst ausgestellten Haftbefehlen zu bewegen. Die 2015 erfolgte Gründung des "Staatenbund Österreich" wurde von der Staatsanwaltschaft als Verbrechen der staatsfeindlichen Verbindungen gewertet.

(Schluss) zeh/pek/wh

(APA)