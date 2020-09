Thiem zelebrierte Geburtstag mit glattem Sieg bei US Open

„Ich habe mich von der ersten Runde zu heute ganz gut gesteigert und hoffe, dass mir das für das Match gegen Cilic wieder gelingt“, erklärt der Niederösterreicher nach seinem Sieg.

Seinen 27. Geburtstag hat Dominic Thiem mit einem Sieg versüßt, der US-Tennisverband überreichte dem Weltranglisten-Dritten eine Box voller Süßigkeiten. Groß feiern wollte der Niederösterreicher aber nicht. Der ganz im Turniermodus befindliche Thiem analysierte sein Match und warnte sich quasi gleich einmal selbst vor dem schwierigen Gegner Marin Cilic in der dritten US-Open-Runde am Samstag.

Ohne Satzverlust steht Thiem in den letzten 32 des mit 53,4 Mio. Dollar dotierten Grand-Slam-Turniers. Vor einer Woche, nach nur drei Games beim von Cincinnati nach New York verlegten Auftaktmatch gegen Filip Krajinovic, wohl ein Wohltat für Thiem-Fans. "Natürlich waren die Vorzeichen nicht ideal, vor allem mit Cincinnati. Aber das ist mir in der Vergangenheit auch schon öfter passiert. Ich kenne mich ja selber, ich weiß, dass ich nach so langer Zeit, Showmatches hin oder her, meine Schwierigkeiten haben werde", erklärte Thiem.

Cilic - ein schwerer Brocken

Er habe aber nicht erwartet, dass er hier in Runde eins oder zwei verliere. "Aber trotzdem: es waren zwei solide Leistungen und jetzt ist natürlich ein richtig schwerer Gegner in der dritten Runde, aber ich habe mich von der ersten Runde zu heute ganz gut gesteigert und hoffe, dass mir das für das Match gegen Cilic wieder gelingt."

Der US-Open-Sieger 2014 ist ein schwerer Brocken. "Er ist schon ein Name, den man jetzt gar nicht braucht in der dritten Runde. Er ist sicher einer der besten Spieler der letzten zehn Jahre, einer der fast alles gewonnen hat", lobte Thiem den Kroaten. Gegen ihn müsse "definitiv eine sehr gute Leistung her".

Sein Geburtstag spielte am Donnerstag nur eine Nebenrolle. "Richtig gefeiert habe ich nie die letzten Jahre, weil ich bis auf letztes Jahr immer im Bewerb war, letztes Jahr war ich krank. Die nächste große Fete wird es eh erst beim Dreißiger geben, weil 27, 28, 29 sind eh eher kleine Geburtstage."

(APA/DPA)