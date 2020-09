Mit Schaufel und Kübel

Briefe an Amalia: beißen und mit Sand werfen – heikle Situationen auf dem Spielplatz.

Im Handumdrehen bist Du zur Spielplatzfanatikerin geworden. Wie bei so vielem ist es schwer zu sagen, wann genau das einsetzte. Auf einmal jauchzt Du vor Wonne und deutetest aus größter Entfernung quiekend auf jeden Spielplatz und jede Schaukel, die Du erblickst, wofür Du ein ebenso scharfes Auge wie zum Aufspüren von Hunden entwickelt hast. In den letzten Tagen hast Du Orte entdeckt, die Dein Träger oder Fahrer, der beinahe täglich mit Dir an ihnen vorüber kam, noch nicht bemerkt hatte. Sollte ich es wagen, mit Dir an einem dieser Orte vorbeizugehen, weinst oder schreist Du bitterlich. Noch bitterlicher weinst oder schreist Du nur, wenn ein anderes Kind auf der Schaukel sitzt, auf die Du voller Vorfreude deutest.



Eines Abends mussten sich Deine Eltern eingestehen, dass sie die Grammatik des Spielplatzes erst verstehen müssen, um es nicht zu Situationen wie in Yasmina Rezas „Der Gott des Gemetzels“ kommen zu lassen. Einmal brülltest Du so lange vor einer Schaukel, bis der Vater, der seinen Sohn schaukelte, diesen von der Schaukel nahm und murmelte, sie hätten ohnehin gerade gehen wollen. Es war mir unangenehm, ich musste aber auch grinsen. Mittlerweile beobachte ich jede besetzte Schaukel aus den Augenwinkeln, um im passenden Moment mit Dir hinzueilen. Das wahre Mysterium des Spielplatzes aber ist die Sandkiste, wie Dein Vater sagt, oder der Sandkasten, wie Deine Mutter sagt.



Du bist nämlich sehr flink und überaus frech und vor allem äußerst kontaktfreudig. Du krabbelst von einem Kind zum nächsten und versuchst, mit ihm in Verbindung zu treten. Dann sitzt Du mit großen Augen vor ihm, schwenkst eine Schaufel oder einen Rechen in der Hand und bietest dem anderen Kind das Spielzeug an.