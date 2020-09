Kontinent der bunten Flicken

Eine kulturelle Vermessung unseres Kontinents: Der Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer sieht Europas Stärke in seiner Vielstimmigkeit und Widersprüchlichkeit. Im globalen Austausch setzt er auf die europäische Diplomatenrolle.

Viele beugen sich über Europa, den – vermeintlich oder wirklich – kranken Patienten. Aber wenige sind kompetente Ärzte und haben eine Remedur. Der Tübinger Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer glaubt, eine Heilung zu kennen. Sie lautet schlicht: Gewährenlassen der Vielfalt. Er plädiert leidenschaftlich für die Abschaffung von Einheitsstrukturen und sinnentleerten Beschwörungen gemeinsamer Werte. Stattdessen setzt er auf das bunte Mosaik der Geschichte des Erdteils wie seiner kulturellen Schätze. Ein Kontinent der Kontraste und – selbstverständlich – der geschichtlichen Grenzen wird vermessen, die nicht einfach mit einem bürokratischen Federstrich zugunsten einer künstlichen Homogenität wegzuwischen sind.



Wertheimer hat sich immens viel vorgenommen. Von den mythischen Anfängen verfolgt er ebenso detail- wie kenntnisreich bis heute, wie sich in der Vielfalt der kulturellen Eigenarten allmählich, in Schüben und Rückschlägen, eine europäische Gemeinsamkeit herausbildet, die der Autor in der Stärkung des individuellen Selbstbilds, in Eigenverantwortung, Dialogfähigkeit und Welterkundung verortet. Vor allem das weite Land der literarischen Überlieferung dient ihm dabei als Terrain seiner geistesgeschichtlichen Detailforschung.



Mit dem Mythos eines Frauenraubs beginnt die Geschichte Europas. In der Gründungssage entführt Zeus in Gestalt eines Stiers die phönizische Königstochter Európē nach Kreta und zeugt mit ihr drei Söhne. So wird die Prinzessin aus der Levante zur Stammmutter jener minoischen Kultur, die sich über den gesamten Mittelmeerraum ausbreitete. Sie bildete die Grundlage für jenes spätere griechische Herrschaftsmodell, das Europa mit der Dialogkultur der Polis als einem ersten identitätsstiftenden Merkmal prägte. Das klassische Hellas wurde abgelöst durch eine Expansionspolitik, die von Rom ausging und im Namen eines militanten Christentums in den Kreuzzügen des Hochmittelalters fortgesetzt wurde.



Frappante Vergleiche vermag Wertheimer aufzubieten, wenn er etwa die mittelalterlichen Klöster als „irdische Raumschiffe mit spirituellem Auftrag und sozialer Mission“ bezeichnet. Insgesamt freilich ortet er im Mittelalter eine Epoche der Erstarrung durch ein dogmatisches Christentum, das „die Erkenntnis und Denkräume immer stärker eingeschränkt“ hat. Das verwundert etwas bei einem Literaturwissenschaftler, zeichnet sich das Zeitalter doch gerade durch eine besonders reichhaltige, innovative Dichtkunst aus.



Aber der Autor will das (obsolete) Schlagwort vom „christlichen Abendland“ aufspießen. Zu diesem Zweck fällt er mit Furor über die Ära der Kreuzzüge her. Gar nicht genug schütteln kann er sich vor Abscheu und Empörung angesichts der Gräueltaten im Namen der Kirche – vor 900 Jahren. Indes, Geschichte ist nie bruchlos, Fortschritt nie linear. Es ist stets misslich, über historische Erfahrungsgrenzen hinweg moralische Rechnungen über bestimmte Epochen aufzumachen. Die Kreuzzüge, so blutrünstig sie sich zeigten, sind ein Teil des Zusammenpralls zwischen muslimischer und christlicher Zivilisation, wozu die westwärts drängenden fortwährenden Expansionswellen des Islam sowie dessen (bis heute bestehende) Unduldsamkeit gegenüber Andersgläubigen das Ihre beigetragen haben.



Europa ist nicht beschränkt auf den Mittelmeerraum, und die Kreuzzüge sind nicht die einzige Katastrophe in seiner Geschichte. Europa sei ein Kunstgebilde aus dem Geist der strategischen Abgrenzung und keine geschlossene Einheit, schreibt Wertheimer: „Europa ist stets, auch und gerade in seinen Blütezeiten, ein Geflecht aus Regionen und Peripherien ohne eigentliche Mitte gewesen.“ Deshalb spricht er sich entschieden gegen einen europäischen Großstaat mit zentralistischen Macht- und Verwaltungsstrukturen aus. Die Überprüfung der eigenen – klassischen wie religiösen – Mythen, die Selbstreflexion und Fragestellung ins eigene Antlitz hinein sind die Stärken der Denktradition Europas. Diese selbst- und machtkritische Reflexion findet sich schon in den antiken Dramen. Das Individuum sucht sich vom archaischen Schicksalsglauben zu befreien. So steht in Sophokles' „Antigone“ eine nur auf sich gestellte mutige Frau auf der Bühne einem Herrscher gegenüber und fordert ihn im Namen der Menschlichkeit zur Umkehr heraus.



In der Renaissance löst sich dieser Individualismus dann in den cartesianischen Wirbeln vollends vom mythischen Denken und begründet jene skeptische Säkularisierung, die fortan unablösbar zur europäischen Identität gehört. Wertheimer verfügt über eine flotte, doch wenig zugespitzte Feder. In seinem kolloquialen Stil geht es mitunter allzu salopp zu („Alexander lag tendenziell richtig, aber er schoss gewaltig über das Ziel hinaus“). Da wird ein Text (immerhin die Lutherbibel) „fabriziert“ und ständig das Unwort „Gemengelage“ bemüht. Und es werden Wortungetüme wie „Fremdwahrnehmungsmechanismen“, „Empfindungsdurchschnittlichkeit“ oder „Zugehörigkeitszuschreibungen“ aufgetürmt, die sich stilistisch wenig geschmeidig einfügen.



Wertheimer sieht Europa als einen Flickenteppich, ein Patchworkgebilde, als Inbegriff der permanenten Transformation. Es gibt Ähnlichkeiten in den Kulturen Europas und noch mehr Unterschiede. Diese Qualität gilt es seiner Ansicht nach trotzig zu bewahren und vor dem Ungeist der Vereinheitlichung zu schützen. Mit der Fangfrage konfrontiert, welcher Sprache er in Europa den Vorrang einräume, antwortete Emmanuel Macron jüngst: „Die Sprache Europas ist die Übersetzung.“ Das entspricht dem Geist Wertheimers. Im globalen Austausch setzt der Wissenschaftler auf die Diplomatenrolle für unseren Kontinent: „Europa sollte sein hochentwickeltes Dialogmodell nutzen, innerhalb dessen Vielstimmigkeit, Widerspruch und Widersprüchlichkeit systematisch praktiziert und eingeführt werden.“



Unübertroffen bleibt, was Europas Größe und vielschichtige Gestalt anbelangt, die Erkenntnis Michel de Montaignes, die er auf das europäische Menschenbild schlechthin – das selbstkritische Individuum – gemünzt hat: „Wir bestehen alle nur aus buntscheckigen Fetzen, die so locker und lose aneinanderhängen, dass jeder von ihnen jeden Augenblick flattert, wie er will; daher gibt es ebenso viele Unterschiede zwischen uns und uns selbst wie zwischen uns und den anderen.“ ■