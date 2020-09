Wien, 9. September 1870.

Nach dem Sturze des Kaiserreiches und der Proclamirung der Republik in Paris zogen die preußischen Officiösen daraus die Lehre, daß durch die Wandlung die diplomatische Intervention der neutralen Mächte unmöglich sei. Die „Provincial-Correspondenz“: „Die neueste Gestaltung der Dinge hat die wichtige Folge gehabt, daß kaum noch eine Macht daran denken kann, dem weiteren Verlaufe des Krieges durch eine fremde Einmischung Einhalt zu thun. Schon die Entscheidungen bei Sedan mußten solchen Neigungen Halt gebieten; vollends hat die Regierungs-Veränderung in Frankreich der Möglichkeit einer diplomatischen Vermittlung allen Boden entzogen.“



Hält man damit die neuesten Auslassungen der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung zusammen, so ergibt sich daraus, daß die leitenden Kreise in Berlin annehmen, die neutralen Mächte werden für die französische Republik sich noch viel weniger interessieren, als dies für das napoleonische Kaiserreich der Fall war, andererseits aber geht daraus hervor, daß das Ereignis vom 4. September den Verlauf der Operationen gänzlich unberührt läßt. Auch unabhängige Berliner Blätter sprechen sich dahin aus, daß mit der französischen Republik nicht unterhandelt werden könne. Man müsse diese Unterhandlungen vertagen, bis sich unter dem Drucke der Ereignisse im französischen Volke eine Friedenspartei gebildet habe.



Die Nordd. Allg. Ztg. geht so weit, zu verstehen zu geben, mit dieser Republik sei jede Unterhandlung unmöglich, weil es eben eine Republik sei. Dieses Blatt scheint es als Aufgabe der Paris occupirenden deutschen Heere zu betrachten, dort eine neue Regierung einzusetzen, was im Widerspruch mit der Proclamation steht, welche König Wilhelm beim Eintritt in Frankreich erließ, als mit der von den Organen der preußischen Regierung gethanen Aeußerung, daß man sich um die inneren Angelegenheiten Frankreichs nicht kümmern wolle. ■