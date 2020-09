Gelbe Corona-Ampel stört Bundesliga-Start nicht

Das Schalten der Corona-Ampel auf Gelb sorgte im österreichischen Sport für Unruhe. Aber, die Details sind längst bekannt, der aktuelle Schritt erst mit 1. Oktober gültig.

Wien. Gleich vorweg, weil der Wirbel um die gelb-strahlende Corona-Ampel am Freitag in Wien doch Wirbel und Ungewissheit ausgelöst hat: Der Start der Fußball-Bundesliga mit 11. September ist nicht in Gefahr. Auch müssen Rapid-Fans am kommenden Freitag im Spiel gegen Admira nicht um Einlass bangen, sofern sie sich unter den 10.000 befinden, die eine Karte oder ein Abo gekauft haben.

Die Empfehlung respektive das am Freitag ergangene Umschalten der Ampel wird erst am 23./24. September im Nationalrat behandelt – und tritt mit 1. Oktober erst in Rechtskraft. Ab dann gilt jedoch im Wiener, Linzer, Grazer oder Kufsteiner Sport: im Hallensport sind maximal 2500 Fans zugelassen, im Freien 5000. Und auch nur dann, sofern die lokale Veranstaltungsbehörde dazu ihr „grünes Licht“ erteilt hat.

Allerdings: Es gilt Maskenpflicht, einzig am zugewiesenen Sitzplatz darf bei Gelb der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. Auch müssen alle Abstandsregeln und Hygenie-Vorkehrungen eingehalten werden.

Werden Karten ausgelost, sind die Sorgen berechtigt?

Wie die jeweiligen Vereine, Ligen und Sportarten (etwa Tennis, Erste Bank Open) darauf reagieren, bleibt abzuwarten. Bei einem Wiener Fußballklub wird die geringere Kapazität kein Problem darstellen, war zu vernehmen. In Hütteldorf hingegen schon.

Allerdings: Die Option, dass bis Anfang Oktober die Ampel wieder auf Grün steht, ist nicht unrealistisch.

Auf https://corona-ampel.gv.at sind alle Maßnahmen nachzulesen, die mit den Ampelfarben verbunden sind. Für die Ausübung von Sportaktivitäten bedeutet die mittlere Warnstufe zunächst keine Einschränkungen im Vergleich zur Grün-Phase.

Ausgenommen ist hier der Spitzensport, auf den bei Orange zusätzliche Einschränkungen, wie die Beschränkung der Besucherzahl (max. 250 Indoor, 500 Outdoor) zukommen. In geschlossenen Räumen, wie etwa Fitnessstudios, soll es Kapazitätsbeschränkungen in Abhängigkeit zur Fläche geben. Außer bei der unmittelbaren Sportausübung soll bei Orange indoor wieder die Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz gelten.

Steht die Ampel auf Rot („sehr hohes Risiko“) sind die Fitnesscenter und ähnliche Sportstätten und Freizeiteinrichtungen zu. Sport im Freien soll nur alleine oder mit im Haushalt lebenden Personen betrieben werden.