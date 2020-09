Klarer Kopf für die Emotionen der Hoch-Romantik

Mit Chopin und Liszt überzeugte Nikolai Lugansky im Konzerthaus. Bei Beethoven blieb vieles offen.

Wie soll man mit der Vielfalt von Beethovens A-Dur-Sonate op. 101 klarkommen, wie lässt sie sich zu einem spannenden Bogen formen? Der 48-jährige russische Pianist Nikolai Lugansky vermochte diese Fragen nicht zu beantworten. Im Stirnsatz blieb er zu sehr an Details haften, dem Vivace alla Marcia mangelte es vielfach an Markanz. Ziemlich distanziert erklang das Adagio. Und staunenswerte Virtuosität ist zu wenig, um der Idiomatik des Schlusssatzes beizukommen.



Mit seiner weit disponierten, klanglich fein ausgewogenen Darstellung von Cesar Francks „Prélude, chorale et fugue“ vermochte der Schüler der legendären Tatjana Nikolajewa, der 1994 den Moskauer Tschaikowski-Wettbewerb gewann, mehr für sich einzunehmen. Noch deutlicher spielte der Pianist seine Vorzüge bei Chopin aus, bei der mit beispielhafter Klarheit und Noblesse bewältigten Barcarolle und vor allem bei der Vierten Ballade: Hier begeisterten die spielerische Leichtigkeit, mit der er die manuellen Herausforderungen bewältigt, das Gespür für Übergänge und seine differenzierte Anschlagpalette. Vor allem bestach die narrative Kraft der Interpretation, welche scheue Intimität und auftrumpfende Leidenschaft selbstverständlich miteinander verband.



Anschließend Poesie, Brillanz und Eleganz für Luganskys erklärte Spezialität: Préludes von Sergej Rachmaninow. Wenigstens einiges von der Beseeltheit dieser Darstellungen hätte man sich von seinem kaum mehr als neutral gezeichneten Beethoven erwartet.