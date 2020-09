Einnahmen sanken um 44 Prozent

Dramatischer Rückgang, aber „nicht so desaströs, wie befürchtet“.

Wien. Nach Schätzungen des Wiener Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) brachen die Tourismuseinnahmen von Mai bis Juli dieses Jahres nominell um 44,1 Prozent auf 3,95 Mrd. Euro ein. Im Bundesländer-Vergleich verzeichnete Wien den größten Rückgang der nominellen Umsätze (-85,7 Prozent), am geringsten fiel das Umsatzminus in Kärnten (-24,6 Prozent) aus, geht aus einer aktuellen Wifo-Analyse hervor.

„Der Sommer war nicht so desaströs, wie wir befürchtet hatten. Vor allem der Juli hat ganz gute Zahlen gebracht“, meinte Wifo-Tourismusexperte Oliver Fritz im Ö1-„Morgenjournal“.



Nun gehe es wieder ein wenig aufwärts. Der Sommer sei eine Verschnaufpause für den Tourismus gewesen, es gelte nun, das insgesamt schlechte Jahr „zu überleben“ und „so viele Betriebe wie möglich über die Krise zu retten“. Der Wifo-Ökonom rechnet mit deutlich mehr Insolvenzen im Tourismus ab Herbst. Kärnten, Steiermark und Burgenland verzeichneten im Juli aufgrund von mehr inländischen Gästen im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Nächtigungsplus. In Wien lag das Minus bei Übernachtungen im Juli hingegen bei 73 Prozent.

Hohe Erwartungen an die Wintersaison hat das Wifo nicht. Man werde mit „herben Verlusten“ rechnen müssen. Wichtig sein nun eine baldige Schutzkonzept-Strategie für den Winter. (ag.)