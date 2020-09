Chinas Mongolen begehren auf

Peking forciert Mandarin als Unterrichtssprache. Das löst heftige Proteste aus.

Peking. In der Inneren Mongolei, einer autonomen Region im Norden Chinas, sind die Behörden alarmiert: Etliche Lokalregierungen haben Fahndungsfotos von Demonstranten publiziert, grobkörnige Aufnahmen von öffentlichen Überwachungskameras. Auf die mutmaßlichen „Unruhestifter“ hat der Sicherheitsapparat Belohnungsprämien von umgerechnet 130 Euro ausgeschrieben. „Jeder, der sich auf öffentlichen Plätzen versammelt, wird von der Polizei untersucht“, heißt es in einer offiziellen Notiz.



Tatsächlich kam es in den vergangenen Wochen zu den heftigsten Protesten unter der mongolischen Minderheit seit Jahren. Laut Angaben des „Southern Mongolian Human Rights Information Center“ mit Sitz in New York sind Tausende Schüler, Lehrer und Eltern auf die Straße gezogen. Auf Videos, die in sozialen Medien zirkulieren, protestieren wütende Demonstranten vor Schulgebäuden. Etliche Eltern sollen ihre Kinder davon abgehalten haben, zur Schule zu gehen.