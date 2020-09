Ein Milliardenvolk reist wieder

Über Monate hinweg haben viele Chinesen ihre Wohnungen kaum verlassen. Nun holen sie ihre Reisen in Massen nach.

Shanghai. Wer die Wartehalle des Pekinger Südbahnhofs betritt, wird zunächst von der Dimension des gläsernen Stahlbaus eingeschüchtert: Auf einer Fläche von über 40 Fußballfeldern sind knapp zwei Dutzend Zugplattformen angeschlossen. Das vielleicht Erstaunlichste: Trotz Corona herrscht zwischen den Souvenir- und Fast-Food-Läden geschäftiges Treiben. Auch der Expresszug nach Shanghai, der die 1200 Kilometer Distanz in nur viereinhalb Stunden zurücklegt, ist bis auf den letzten Platz ausgebucht. Nur die Masken auf den Gesichtern der Reisenden erinnern noch an die Pandemie.



In der Volksrepublik melden die Behörden kaum mehr Infektionen. Mittlerweile fühlen sich die meisten Chinesen wieder sicher genug, um herumzureisen. Das war noch vor Kurzem anders. Eine Mischung aus Selbstdisziplin und Angst vor den gesundheitlichen Folgen des Virus hat das Gros der Bevölkerung dazu veranlasst, noch Monate nach Ende des Lockdowns möglichst viel Zeit in den eigenen vier Wänden zu verbringen. Allein der bürokratische Flickenteppich hat vor Reisen zwischen den Provinzen abgeschreckt: In jeder Kommune galten andere Regeln, stets musste man fürchten, in einer 14-tägigen Quarantäne festzustecken.