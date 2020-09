Rotweißrot hofft auf grünes Licht

Länderspiele finden in der Nations League vorerst ohne Zuschauer statt. Was macht der ÖFB, wenn die Uefa deren Rückkehr erlaubt – und die Corona-Ampel steht in Wien weiter auf Gelb? Uefa-Fristen stellen allerdings beim Ortswechsel eine große Hürde dar.

Wien. In gewisser Weise muss der Fußballbund (ÖFB) dem europäischen Dachverband, der Uefa, dankbar sein. Denn sie erlaubt bis Ende September keine Länderspiele mit Zuschauern. Damit war die Marschrichtung in der Nations League, die mit dem Spiel am Freitag angehoben ist und am Montag in Klagenfurt (gegen Rumänien) ihre Fortsetzung finden wird, klar. Diese Spiele finden weiterhin vor leeren Rängen statt, im ÖFB ersparte man sich damit all das am Freitag durch die gelbe Corona-Ampel ausgelöste Ticket-Chaos.