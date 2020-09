Dominic Thiem und der Sicherheitsabstand

Woran man die Verunsicherung in Dominic Thiems Spiel erkennt - und was gegen Marin Cilić besser werden muss.

Dominic Thiem hat ohne Satzverlust die dritte Runde der US Open in New York erreicht. Das ist eine positive Momentaufnahme, die nicht zwingend zu erwarten war. Die Generalprobe gegen den Serben Filip Krajinović eine Woche zuvor an Ort und Stelle hätte schlechter nicht verlaufen können, nur drei gewonnene Games gegen die Nummer 32 der Weltrangliste hatten Fragen aufgeworfen.



Dominic Thiem ist nicht nur für seine harten Schläge, sondern auch für seine Anlaufschwierigkeiten bekannt. Der 27-Jährige plagte sich in der Vergangenheit regelmäßig in seinen Auftaktspielen, wirklich klare und kräftesparende Siege wie sie Novak Djoković, Rafael Nadal oder Roger Federer meist einfahren, wollen dem Weltranglistendritten fast nie gelingen. Zudem ist Thiem für einen Spitzenspieler einer mit enormer Schwankungsbreite in seinen Schlägen, dafür ist die Steigerung im Turnierverlauf oft signifikant.



In New York hat Thiem in den ersten Runden gegen Jaume Munar und Sumit Nagal – beide stehen nicht in den Top 100 – seine Hausaufgaben gemacht. Dennoch, eine gehörige Portion Verunsicherung war Thiem anzumerken. Er weiß noch nicht, wo er spielerisch steht, während einige Konkurrenten wie Djoković oder Stefanos Tsitsipas bislang einen äußerst selbstbewussten Eindruck hinterlassen haben. Thiem hingegen spielt für seine Verhältnisse noch relativ verhalten, ist ein Stück weit sogar in das Muster alter Tage zurückgefallen.



Ein klares Indiz der Verunsicherung: Gegen den Inder Nagal stand er beim Return oft fünf, sechs Meter hinter der Grundlinie, nahm eine viel zu defensive Haltung ein. Dabei zählt Nagal wahrlich nicht zu den besten Aufschlägern auf der Tour, im Gegenteil. Im Arthur Ashe Stadium servierte der Außenseiter den ersten Aufschlag mit durchschnittlich 161 km/h, er war damit gerade einmal 2 km/h schneller als Thiems zweiter Aufschlag.



Bestraft wurde Thiems unangebrachter Sicherheitsabstand letztlich nur nicht, weil Nagal die nötigen spielerischen Waffen fehlten. Thiems nächster Gegner, Marin Cilić, verfügt über diese Waffen. Er versteht es nach zu kurz geratenen Schlägen seines Kontrahenten auch ans Netz aufzurücken, dort Ballwechsel abzuschließen.