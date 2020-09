Investor Schafferer klagt Benko und Pecik auf 108 Millionen Euro

Bei der Klage geht es um ein 2017 verkauftes Paket mit 7,6 Millionen Aktien. Schafferer sieht sich ausgebootet.

Am Wiener Handelsgericht startete mit dem heutigen Freitag ein Zivilverfahren gegen die Unternehmer Rene Benko und Ronny Pecik. Der Streitwert der Klage belaufe sich auf über 108 Millionen Euro, wie das Wirtschaftsmagazin Trend berichtete. Ein 2017 verkauftes Aktienpaket eines russischen Oligarchen hatte unter den Investoren für heftigen Wirbel gesorgt.

Der Tiroler Immobilieninvestor Markus Schafferer ist sich sicher: Das Paket mit den 7,6 Millionen Aktien zum Stückpreis von elf bis zwölf Euro hätte ihm zugestanden. Er habe bereits 2016 eine exklusive Vereinbarung zum Erwerb mit der Anadoria Investments Ltd. des russischen Unternehmers Abramovich geschlossen.

Anfang 2017 kam Pecik ins Spiel. Schafferer habe mit Pecik als Partner eine Vertraulichkeitsvereinbarung bezüglich des Kaufs abgeschlossen - doch dann hat Pecik das Geschäft am 7. April 2017 alleine gemacht. Der wiederum behauptet, das höchste Gebot gemacht zu haben. Laut Pecik habe es keinen geplanten Deal mit der Schafferer Holding gegeben, da man sich nicht auf eine Struktur einigen können habe.

Signa wegen Beteiligung involviert

Jetzt fordert Schafferer gerichtlich eine „Naturalrestitution" dieser 7,6 Millionen s-Immo-Aktien. Die Signa Holding íst betroffen, weil Benko und Pecik gemeinsam s-Immo-Anteile zukauften. Zudem wurde eine Beteiligungsgesellschaft von Pecik mit der Signa Holding verschmolzen - deswegen ist sie als Rechtsnachfolgerin beklagt.

Neben der Signa Holding von Benko und der RTR Privatstiftung von Pecik hat die Schafferer Holding noch zwei weitere Gesellschaften beklagt. Vor Gericht erschien heute nur der Kläger Schafferer, die Beklagten ließen sich durch Anwälte vertreten.

Der nächste Gerichtstermin findet am 9. November statt. Die Richterin will 13 Zeugen einvernehmen. Möglicherweise wird - auf Kosten der Parteien - ein Seminarraum in einem Hotel angemietet, um Platz für die zahlreichen Anwälte und die interessierte Öffentlichkeit zu haben.

(APA/red.)