. . . und wer a Antisemit ist, des bestimm' I

Anmerkungen zur jetzigen Debatte über Antisemitismus und Flüchtlinge.

Vom großen britisch-amerikanischen Orientalisten Bernard Lewis (1916–2018) stammt der Satz: „Es ist unvernünftig und unfair anzunehmen, dass Ablehnung des Zionismus oder Kritik an israelischen Politiken und Handlungen schon als solche und beim Fehlen anderer Beweismittel der Ausdruck eines antisemitischen Vorurteils wären. Der arabisch-israelische Konflikt ist ein politischer – eine Auseinandersetzung zwischen Staaten und Völkern über reale Angelegenheiten, und nicht eine Sache von Vorurteil und Verfolgung.“



Die quasi-automatische Unterstellung eines Antisemitismus von Flüchtlingen erfüllt mehrere Funktionen. Sie suggeriert, dass das eigene unselige Erbe nun von Arabern und Muslimen bewältigt werden soll. Dazu dient die Vermittlung des Holocaust an Flüchtlinge. Dagegen ist an sich nichts einzuwenden, denn das Thema geht selbstverständlich alle Menschen an. Gleichzeitig muss jedoch daran erinnert werden, dass die Judenvernichtung während der NS-Diktatur von christlich getauften Massenmördern durchgeführt wurde.



Muslime haben nichts mit den Ursachen, viel jedoch mit den Folgen zu tun. Während der europäische Antisemitismus eine Ursache für Judenverfolgung und Holocaust darstellt, handelt es sich bei muslimischer Judenfeindschaft im Wesentlichen um eine Folge der zionistischen Usurpation Palästinas. Im Islam gibt es weder rassistische Motive noch einen obsessiven Judenhass.