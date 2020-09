Der Event-Herbst der Fragezeichen

Hans Leitner / First Look / pict

Unter strengen Auflagen sind wieder viele Events geplant. Ob alle stattfinden werden, ist freilich ungewiss.

Wien. Der Herbst: Traditionell jene Zeit, in der sich die großen und kleinen Bühnen zurückmelden und es in der Stadt überdurchschnittlich viele Veranstaltungen gibt. Heuer ist das – natürlich – anders.



Die gute Nachricht: Viele Veranstalter wollen trotz und mit Corona-Mühseligkeiten loslegen – und haben sich teilweise kreative Lösungen überlegt. Die schlechte: Einfach wird das nicht. Dass die Corona-Ampel nun – vorerst oder doch länger? – in Wien auf Gelb steht und womöglich auch auf Orange umspringt, lässt die Frage, ob und unter welchen Auflagen (mit ausgeweiteter Maskenpflicht ist jedenfalls zu rechnen) künftig Veranstaltungen stattfinden können, offener denn je. Zumal saisonbedingt das meiste in Innenräumen stattfinden wird. Oder wie es Paul Hammerl, Sprecher von Reed Exhibitions Österreich, die unter anderem die Messe Wien betreiben, sagt: „Wir werden sehr, sehr situationselastisch sein müssen.“