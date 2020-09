Berlusconi muss wegen Covid-19ins Spital

Ex-Premier an Lungenentzündung erkrankt.

Mailand/ Wien. Silvio Berlusconis Covid-19-Erkrankung dürfte schwerer sein, als ursprünglich angenommen: Italiens viermaliger Premier wurde Donnerstagnacht mit einer beidseitigen Lungenentzündung in die Mailänder Klinik San Raffale eingeliefert. Der Medienmagnat wird Ende September 84 Jahre alt. Mittwoch hatte er bekannt gegeben, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Er habe kaum Symptome, sagte er.



Doch der Zustand verschlechterte sich rasch: Berlusconi wurde nun im Spital mit einer Sauerstoff-Therapie behandelt. Mitarbeiter versuchten gestern, zu beruhigen: Der Ex-Premier sei fieberfrei und habe die Nacht ohne Probleme verbracht. Die Lungenentzündung sei im Anfangsstadium.

Urlaub auf Sardinien

Auch Berlusconis Kinder Barbara und Luigi steckten sich an. Positiv getestet wurde ebenfalls Berlusconis neue Lebensgefährtin, die 30-jährige Forza Italia-Parlamentarierin Marta Fascina. Alle hatten auf Sardinien geurlaubt, wo sich zuletzt Corona-Infektionen häuften.

Auf der Insel hatte Berlusconi auch seinen langjährigen Freund, den Ex-Formel-1-Manager Flavio Briatore, getroffen. Briatore ist selbst an Covid-19 erkrankt – ebenso wie viele seiner Bekannten und Mitarbeiter. Briatore besitzt an der sardischen Costa Smeralda einen beliebten Nachtclub, von dem ein Corona-Cluster ausging.



Möglich ist aber auch, dass Berlusconi das Virus auf Capri erwischte, wo er seine Tochter Barbara besucht hatte, die ebenfalls erkrankt ist.

Der Cavaliere jedenfalls gab sich Donnerstag noch optimistisch: „Ich habe vieles durchgemacht. Das werde ich werde auch überstehen“, sagte er Mitgliedern seiner Partei am Telefon. Er betonte, er wolle trotz Ansteckung Wahlkampf für seine Forza Italia in Hinblick auf die Regional- und Kommunalwahlen am 20. und 21. September machen. (Red., APA)