EU-Flüchtlingspolitik kommt durch UN-Vorstoß unter Druck

UN-Generalsekretär verlangt Schließung von Haftzentren für aufgegriffene Migranten.

New York. Die EU-Mitgliedstaaten kommen mit ihrer praktizierten Flüchtlingspolitik unter Druck. Nachdem bereits mehrere Nichtregierungsorganisationen vor einer Rückführung von Migranten nach Libyen gewarnt haben, fordert nun auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres eine Schließung der Haftzentren in Libyen, in die viele der im Mittelmeer abgefangene Personen derzeit gebracht werden.



„Nichts kann die fürchterlichen Bedingungen rechtfertigen, unter denen Flüchtlinge und Migranten in Libyen festgehalten werden“, erklärte Guterres. Laut einem UN-Bericht befanden sich Ende Juli 2780 Menschen in diesen Haftzentren. In den Lagern gebe es Folter, Entführungen und sexuelle Gewalt, so der UN-Generalsekretär.



Bisher wird die libysche Küstenwache von der EU dabei unterstützt, Menschen nahe der afrikanischen Küste abzufangen, bevor sie nach Europa übersetzen. Viele von ihnen werden danach in eines der Haftzentren überstellt, wo es für sie weder Sicherheit noch eine ausreichende Gesundheitsversorgung gibt.



Laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) landen sogar die meisten aufgegriffenen Personen in einem dieser Lager. Die IOM hat deshalb die EU-Staaten aufgefordert, die Rückführung nach Libyen zu stoppen. Insgesamt wurden in diesem Jahr bereits 7500 Flüchtlinge und andere Migranten von der libyschen Küstenwache zurück an Land gebracht.



In Libyen herrscht Bürgerkrieg, einige Milizen nutzen die Haftzentren auch, um von den Insassen Geld zu erpressen oder sie als Soldaten zu rekrutieren. (ag.)