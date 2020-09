Dieter Meier: „Idiot sein zu dürfen, ist Luxus“

Dieter Meier ist Sänger des Elektronikduos Yello, Schokolade-Erfinder und vieles mehr: ein Gespräch über das neue Album „Point“, seine Reiseschreibmaschine und Müßiggang.

„Point“ ist das 14. Album von Yello. Sie hatten viele Cluberfolge und mehrere Welthits. Was hält Sie bei der Stange?



Dieter Meier: Wir, zwei eigenartige Herren, sind ein symbiotisches Duo. Der Boris Blank verschanzt sich jahrelang im Studio, weil er es braucht wie ein Sauerstoffzelt. Für ihn ist Musikmachen keine Entscheidung. Er ist einer, der Musik machen muss. Ich bin dann Gast bei Blanks wunderbaren Klangereignissen und kann dort die Texte und meine Stimme beifügen. So ein Yello-Album dauert für mich zwei, drei Monate, für Boris drei, vier Jahre. Andere Sänger, die jahrelang nicht ins Studio kommen, würden verzweifeln, bei uns ist das ein wunderbares Arbeitsprinzip.



Haben sich über die vier Jahrzehnte, die es Yello nun gibt, Routinen eingeschlichen?



Sicher. In den Abläufen zuweilen schon, im kreativen Prozess nicht. Boris Blank geht es darum, sich immer wieder aufs Neue selbst zu überraschen. Wenn er mir etwas vorspielt, tut er es auf Endlosschleife. Er muss dann gar nicht anwesend sein, wenn ich mir etwas ausdenke. Ich kann mich in so einer dadaistischen Leerlaufsession fallen lassen, mich langsam an die Melodie herantasten, und irgendwann fallen mir die richtigen Worte zu.



Die Musik von Yello würde ich als Balanceakt zwischen Simplizität und Sophistication beschreiben. War das bewusste Strategie?