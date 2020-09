Neue Sounds, alter Sound

The Smashing Pumpkins gibt es mit Unterbrechungen seit 1988. Gegründet wurden sie von Sänger Billy Corgan und Gitarrist James Iha. Noch heuer soll ein Album erscheinen.

The Smashing Pumpkins: „Cyr“. Als Band musikalisch auf der Höhe der Zeit zu bleiben ist schwierig. Was heute zeitgenössisch klingt, hört sich morgen veraltet an. Darum verlässt man sich gern auf die klassische Formel Gesang, Gitarre, Bass, Schlagzeug. Nach diesem Muster sind auch die wiedervereinten Smashing Pumpkins besetzt, sie haben etablierte Pfade aber schön öfter verlassen, nun auch mit „Cyr“, einem von zwei neuen Songs. Gleich zu Beginn flirrt es ungewohnt. Synthesizer stoßen zu Gitarre, Schlagzeug (Marschrichtung: Jimmy Chamberlin) und Bass (ewig als Ersatz für D'arcy Wretzky tituliert: Jeff Schroeder). Backgroundsängerinnen steuern Ahs und Ohs bei, verdoppeln Corgans unheilvolle Textzeilen wie „Stare down your masters“ und „We are on the verge“. Corgan nennt den Song ein Zeichen „gegen die schneller werdende Zeit“. Das trifft durchaus zu: „Cyr“ klingt bereits jetzt ein wenig altmodisch.

The Smashing Pumpkins: „Cyr“ (c) Sumerian Records

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.09.2020)