Die Tränen der Italiener: Ferraris Mythos verblasst

Seit 2007 ist die Scuderia in der Formel 1 ohne Titel unterwegs, seit einem Jahr sind die Roten sieglos, in dieser Saison sogar heillos verloren. Und jetzt steht der GP von Monza an.

Ferrari, das ist eigentlich der Inbegriff für Exklusivität, Tempo, Stil und Erfolg; ja: sogar für ganz Italien. Das Logo ist weltbekannt, das eigene Rot ist allein schon ein Renner. Maranello, die Heimat des italienischen Luxusautos, gilt als das Epizentrum der Motorsportwelt. Der Gründer, Enzo Ferrari, genießt Heiligenstatus. Ferraris, ob Straßenflitzer wie der Testarossa, Kult-Wagen 328 oder 275, GT, 599 oder Rennautos in der Tourenwagen-Szene oder in der Formel 1: Heult der Motor auf, hält der Beobachter ehrfürchtig den Atem an – und staunt. Für gewöhnlich ist das so.