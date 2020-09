Fressen statt Feiern: Das Naschmarkt-Feeling boomt jetzt auch in Moskau. ✒

Was einem auf Reisen so alles über den Weg läuft

Das Modell Naschmarkt setzt sich auch in Moskau durch. Immer mehr Märkte der russischen Hauptstadt werden nach stromlinienförmigem Muster zu Treffpunkten mit hipper Gastronomie „redesignt“. Die paar Stände mit Gemüse und Obst dienen letztlich der Simulation von Marktatmosphäre. Kaum jemand geht zu diesen Orten, um sich mit Grünzeug einzudecken.

Der letzte Schrei ist das „Depot“, eine Food-Mall auf dem Gelände eines früheren Tramway-Depots. In dem Gastro-Komplex kann man zwischen vietnamesischen, georgischen, russischen, italienischen, koreanischen und Dutzenden anderen Küchen der Welt wählen. Daneben bieten Stände eingeschmuggelten italienischen Käse, irgendwelches Trendbackwerk sowie Fleischhälften. Der Moskauer Glamour ist auch im neuen Jahrzehnt noch nicht ausgerottet: Einen beträchtlichen Teil des Fress-Mekkas verschlingt ein Parkplatz, wo sich Bentleys, BMWs und Oldtimer aneinanderreihen. Während Moskau früher in Industrieruinen im Drogenrausch tanzte, frisst es sich heute in renovierten Hallen voll.

Die weltläufigen Moskowiter und die Zugereisten erkennen Foodie-Zentren wie das „Depot“ als Orte des zeitgenössischen Konsums und Austauschs wieder. Ganz wie in Wien, London oder New York! Zweifellos, die hippen Märkte sind angenehmer als so viele andere Cafés in Kellern oder an zugigen Ecken. Es sind Lifestyle-Inseln der Normalität. Sie suggerieren uns, dass wir zur globalen Gegenwart gehören. Hier sollen wir die antiwestliche Stimmungsmache und Nervengiftattacken auf Oppositionelle für kurze Zeit vergessen. Und das ist, mit Verlaub, genau ihr sinistrer Sinn. ⫻

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.09.2020)