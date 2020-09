Gestaltungsohnmacht

Hundert Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern nach Wien? Ein Antrag und seine Ablehnung zeigen eine tiefe Misere unserer Politik auf.

Es ist nicht unanständig, Wahlen gewinnen zu wollen. Ohne Wählerstimmen keine Gestaltungsmacht. Aber zum Anstand gehört es auch, Gewissensfragen nicht bloß als Material für zielgruppenorientierte Wahlansagen zu gebrauchen. Zum Beispiel, was mit den Menschen in den griechischen Lagern geschehen und was unser Anteil an ihrem Schicksal sein soll. Um solche Fragen muss man ringen und nicht plänkeln. Darum hat mich das kurz angebundene „Sicher nicht!“ der Wiener Stadt-ÖVP zum Antrag der Wiener Stadtregierung, hundert Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern zu holen, befremdet.

Der Antrag selbst hat allerdings auch seine Untiefen. Die EU hat ja schon im März das Programm gestartet, das die Mitgliedstaaten einlädt, einen Teil der 5000 unbegleiteten Minderjährigen aus Griechenland zu holen. Spät kommt der Antrag von SPÖ, Grünen und Neos, der Bund möge in Brüssel „aufzeigen“, dass Wien hundert Kinder nehmen könne: sechs Monate nach Programmbeginn, fünf Monate nach den ersten Transporten und der Zusicherung von elf Staaten für 2000 Umsiedlungen. Aber gerade rechtzeitig für den Wiener Wahlkampf.

Der absehbar aussichtslose Antrag war zudem reichlich zuckergussig: Laut EU sind von den betreffenden Minderjährigen nämlich nur zehn Prozent jünger als 14, die meisten sind 16 oder 17. Weniger als zehn Prozent sind Mädchen. Der Großteil kommt aus Afghanistan. Luxemburgs Außenminister, Jean Asselborn, Initiator des Programmes, hat im „Spiegel“ im Klartext gesagt, dass da „keine kleinen syrischen Flüchtlingskinder“ kommen werden. Und: „Jedem Jugendlichen folgen später im Zuge des Familiennachzugs vier bis fünf weitere Personen, das ist so, das muss man auch offen sagen.“

Größtenteils afghanische Burschen mit ihren Familien, insgesamt bis zu 600 Personen – das ist immer noch keine Katastrophe, aber doch was anderes als 100 süße Waisenkinder. War der viel netter klingende Antrag vorwiegend Wahltaktik, um den Mitbewerbern die Chance zu geben, hartherziges Profil zu zeigen? Was diese jedenfalls gern getan haben. Der VP-Stadtchef assoziierte mit der Aussicht, dass bald 18.600 statt 18.000 Afghanen in Wien leben könnten, gar eine Wiederholung des Jahres 2015.

In den griechischen Lagern leben Tausende in tiefem Elend, in Hoffnungs- und Rechtlosigkeit, unter den Augen und in der Verantwortung der EU. Dafür eine kraftvolle Lösung schuldig zu bleiben, ist das große Versagen Europas. Dass bei uns das Thema nicht einmal über die Dimension eines Wahlkampf-Schlagabtausches hinauskommt, ist unsere ganz eigene Verantwortung.



